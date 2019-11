Realista y polémico: las declaraciones del presidente de Santa Fe

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, se refirió este jueves, en la antesala del juego contra América, en busca del paso a la final de la Liga, sobre el trabajo del equipo cardenal y del técnico Hárold Rivera.



A pocas horas del decisivo juega, Méndez fue realista en sus afirmaciones acerca de si el equipo ya salvó el año con lo hecho hasta el momento.

"¿Qué ha hecho el profesor Rivera? Llevar al equipo hasta el último partido, pero no ha ganado nada. ¿Es que dígame qué tiene hoy Santa Fe? Nada", dijo el dirigente en declaraciones al programa 'Zona libre de humo', de Cali.



El dirigente agregó: "Ya es responsabilidad de jugadores y su técnico que se debaten en la cancha. Nosotros estamos trabajando para cumplirles a ellos en los salarios".



Además, se refirió a la idea que tiene para el equipo del 2020 y en ese punto fue tajante. "Una institución que debe 30 mil millones de pesos, tenemos que ser responsables en cómo se contrate".



Santa Fe se juega en Cali el paso a la final de la Liga. Está obligado a ganar. De no lograr el objetivo, llegará así al final de su temporada, en un año en el que no clasificó en el primer semestre y tuvo una gran recuperación con el técnico Rivera.





