Eduardo Luis López, uno de los narradores más destacados del país, siempre ha sido inquieto por el tema del reglamento y, en particular, del arbitraje. Sobre ese asunto, tiene una frase en sus transmisiones acerca de los jueces: “Que no los mencionemos más”.

Hace algunos días, el relator antioqueño fue invitado a dirigir un partido entre el Real Soacha Cundinamarca, el equipo más joven de la segunda división del fútbol colombiano, y Llaneros, que no es el subcampeón de la B, sino una escuadra aficionada de Bogotá, integrada por varios jugadores venezolanos.



Ya hace varios días, el propio Eduardo Luis subió un video en sus redes sociales en el que se le vio vestido de árbitro, y anunciando su entrada triunfal a la cancha.

Tengo pinta??? Jueeeeezzzz jajaj pic.twitter.com/JRkh4pN4cd — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) August 2, 2023



Ahora, el canal Win Sports mostró las imágenes del encuentro al que se le midió. De entrada, advirtió a los jugadores que, como lo pide en sus narraciones, iba a darle agilidad al juego. “No pito falticas. Me gusta que se juegue mucho”, les advirtió a los capitanes en el sorteo.

Paso a paso, así le fue a Eduardo Luis como árbitro



Antes de comenzar el juego, Eduardo Luis, lleno de confianza, aseguró que muchas personas le dicen que deje el relato y se dedique al arbitraje. “No crea eso”, le respondieron.



El partido, como reconoció el propio narrador, fue muy calmado. Incluso, se puso una cámara en el pecho para mostrar cómo era el desarrollo del juego desde adentro. “Genial. Mi primera vez. Al ser un juego amistoso fue muy tranquilo en general”, le dijo Eduardo Luis a EL TIEMPO.



Incluso, los jugadores fueron condescendientes con él. En una acción paró el juego para sancionar una falta y mostrar una tarjeta amarilla a un jugador de Llaneros. Los jugadores de Real Soacha reanudaron cobrando a riesgo.



Después de la jugada, uno de los futbolistas de Llaneros se le acercó y le dijo que cuando había amonestación, tenía que reanudar con el pito.



El ‘Toxi-juez’, como lo calificó el canal, no tuvo mayores inconvenientes y, en general, tanto los jugadores como los entrenadores aprobaron su trabajo. Solo uno de los futbolistas lo criticó: “Ese sí se come las salchipapitas completas, pues”.



Sin embargo, López se defendió: “Como Wílmar Roldán, hay que saber correr la cancha, no hay que correr como un loquito”.



Acá puede ver el resumen del primer partido de Eduardo Luis como juez central:

✈ ¡Señoras y señores, con ustedes el 'Toxi' juez! ¡@EduardoLuisFut se le midió a impartir justicia en un campo de juego, ¿cómo califican su actuación? 👀⚽ #CaminoAPrimera pic.twitter.com/O6c0EG08Nk — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 11, 2023



