Eduardo Luis hace insólita promesa a Néstor Lorenzo si Colombia gana la Copa América

La Selección Colombia terminó su 2023 de excelente manera, entusiasmando a la prensa y a los aficionados, pues se mantiene invicta en la era Néstor Lorenzo y es tercera de la eliminatoria al Mundial.

El equipo cerró el año con victorias contra Venezuela y México en partidos amistosos disputados en Estados Unidos.



Para el 2024 la Selección tendrá fecha Fifa en marzo y en septiembre reanuda la eliminatoria hacia el Mundial.



Sin embargo, tendrá a mitad de año la disputa de la Copa América en Estados Unidos, torneo en el que la Selección tiene grandes aspiraciones.



Pues ha sido tanto el interés que ha generado Colombia para la Copa, que el relator de fútbol de WIn Sports, Eduardo Luis, se atrevió a hacer una insólita promesa.

El relator prometió que si Colombia gana la Copa América del 2024 él se tatuará el rostro de Nestor Lorenzo en su cuerpo.



"Me preocupa el invicto y que se acabe cuando no es", dijo el relator. Pero luego agregó: "Si salimos campeones de la Copa América me tatúo la cara de Néstor Lorenzo".

🔥"Si salimos campeones de la Copa América, me tatuo la cara de Néstor Lorenzo" @EduardoLuisFut #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/Bh4B4OZic8 — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 18, 2023



