Eduardo Luis sale a cortar los 'chismes' sobre Javier Fernández: ¿cómo es la relación?

Los narradores colombianos Javier Fernández y Eduardo Luis López están en polémica nacional luego de que tuvieran un cruce de comentarios que dan muestra de un aparente distanciamiento entre ambos, que comparten trabajo tanto en Win Sports como en el canal RCN.



Puede ser de su interés: Giro en caso Dani Alves: víctima dice a la juez que acepta la indemnización en dinero

Desde hace algunas semanas se ha venido especulando con una mala relación entre los dos principales narradores del Fútbol Profesional Colombiano. Todo 'explotó' el pasado domingo durante la transmisión del partido entre Nacional y América, Fernández, quien relataba ese partido, lanzó una enigmática frase que muchos interpretaron como una pulla tanto para Carlos Alberto Morales, el narrador de Gol Caracol, como para el propio Eduardo Luis.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Fernández y Eduardo Luis. Foto: Archivo particular

Campo Elías Therán, quien comentaba el juego, dijo: “Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier: el narrador oficial de la Selección Colombia”. A lo que Fernández respondió: “No se preocupe, no pasa nada. Eso lo sabe la gente”.



Y luego, el exarquero Faryd Mondragón, quien también hacía parte de la transmisión, se metió en la conversación: “Eso se sabe, eso se sabe”.



La frase no habría pasado desapercibida por Eduardo Luis, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO. Todo puede cambiar amigos... sólo debemos estar listos... Abrazo mi genteeeeee”.

Facebook Twitter Linkedin

Eduardo Luis López y sus lágrimas tras la victoria de Colombia. Foto: Vanexa Romero / X: @AlfonsoH

Eduardo Luis aclara que no hay mala relación

En los últimos días, salió un nuevo capítulo de La Tele Letal con el 'Toxi relator' como invitado. En su entrevista decidió aclarar qué fue lo que realmente pasó con Javier Fernández y fue enfático en decir que todo son chismes.



“No somos parceros, somos compañeros de trabajo. La gente vuelve un chisme, cualquier cosa. Hay personajes que damos clics, que ayudamos a eso”, dijo el narrador.



Y explico: "Como en todas las empresas, uno tiene gente con la que se la pasa para arriba y para abajo, pero la relación es cordial, educada, amable”.

¿Por qué se dio la polémica entre Eduardo Luis y el 'Cantante del gol'?

Eduardo Luis reveló que la polémica se genera desde el partido de la Selección Colombia contra Brasil, juego que tuvo que narrar por el mal estado de salud en el que se encontraba ese día Javier.



Aemás: Video: Sheyla García, furiosa por comentario de Eduardo Luis, tomó sus cosas y se fue



“Yo acabé Saque Largo a las 6:00 y el partido era las 7:00. Yo me voy a un palco en el estadio y me estoy tomando un whisky”, empezó comentando el 'Toxi relator'.



“Ya me habían servido el whisky cuando me llama mi jefe y me dice ‘Edu, ¿donde estás?’. Le digo que voy a ver el partido porque ya había terminado de trabajar y me dice ‘no, vente a la zona de prensa porque Javi no se siente bien’”, explicó.

Al llegar, explicó que pensó que solo iba a estar de respaldo en dado caso que Fernández no se sintiera bien, pero sus problemas de voz eran graves y después de los himnos le dijeron que debía narrar el juego.



“Cuando Javi se para de ahí, yo le doy un abrazo y le digo que se recupere. Esa es la relación nuestra, de compañerismo normal. Yo narré el partido, le di su crédito todo el tiempo, todo muy normal”, señaló el relator.



Lea aquí: Javier Fernández estalla y se pronuncia tras polémica con Eduardo Luis: ¿hackeo?



Además, habló de la frase lanzada por el 'Cantante del gol' en el clásico paisa y dijo: “Hasta yo he dicho esa frase. En el partido Colombia vs. Brasil yo dije ‘ya vuelve el Cantante del gol’, la voz oficial de la Selección. Insisto, la gente vuelve todo un chisme de redes muy exagerado para algo que ni yo dije que era para él, ni él dijo que era para mí”.

Poe otro lado, Eduardo Luis habló de su trayectoria en los medios y reveló que ser “Superconvencido me ha traído éxito y problemas. Toda la vida me he creído que yo soy un verraquito, lo que yo llamo convencimiento”.



Y agregó: “Algunos no saben identificar porque hay una línea delgada entre el ego y la arrogancia, pero el convencimiento es el éxito. Por eso, el primer paso para ser una persona exitosa, es creer en el éxito”.

Para finalizar, dijo que es un 'narrador de televisión que acompaña al televidente y lo que busca es acompañar el juego con frases que ven las personas y señaló que le gusta contagiar con su grito de gol.



“Los relatos de gol muy largos, porque se vuelven un pito en el oído, a mí me gusta más el relato de gol corto y contagiar a la gente con las cosas que yo digo”, finalizó.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO