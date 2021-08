Once Caldas se quedó sin técnico: se va Eduardo Lara

La derrota 0-1 contra Deportivo Pereira le costó el puesto al técnico del Once Caldas, Eduardo Lara. El entrenador fue el encargado de confirmar su salida, en la rueda de prensa posterior al juego.

“Me demoré en llegar aquí porque estaba hablando con nuestro presidente, Tulio Mario Castrillón. Se tomó la decisión de que le entregue el equipo a Fernando Dortti, el gerente deportivo”, dijo Lara.



(Lea también: Vuelta a España 2021: primera llegada en alto, ideal para Egan y López)



El balance de Lara al frente del Once Caldas fue pobre: dirigió 23 partidos, de los cuales apenas ganó cuatro, empató nueve y perdió diez, con 22 goles anotados y 28 recibidos. Además, quedó eliminado de la Copa Colombia, en doble partido contra el Medellín. Había llegado a comienzos de este año, en reemplazo de Hubert Bodhert.



“Quiero darle los agradecimientos a don Tulio Mario, a don Jaime (Pineda, dueño del equipo), al comité ejecutivo del Once Caldas. A todos mis jugadores, darles las gracias, ellos dejaron todo en la cancha para que este proyecto saliera adelante. Desafortunadamente, no se dieron los resultados por muchas cosas: el responsable soy yo y acá estamos poniendo la cara, como debe ser”, explicó.



(En otras noticias: Dinolis quiere romper la mala racha de Santa Fe con delanteros extranjeros)



Lara es el segundo entrenador que pierde su puesto en lo que va de la Liga. Ya había salido Giovanny Ruiz, del Deportivo Pasto. Fue reemplazado por Flabio Torres.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Gerd Müller: recuerdo de un goleador letal (Meluk le cuenta, opinión)



- Así va la fecha: Pereira ganó el clásico y Junior quedó en problemas



- Camilo Villegas, por fuera de los playoffs de la FedEx Cup