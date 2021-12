Unión Magdalena venció 1-2 a Llaneros este sábado y logró el ascenso a la A, pero el gol con el que ganó el parido resultó manchado por un fuerte polémica: los jugadores rivales se quedaron parados viendo la jugada que terminó en un tanto de Jonathan Segura.



(Lea también: La insólita explicación del DT de Llaneros sobre el gol de Unión Magdalena)

El tema generó fuertes reacciones tanto del presidente Iván Duque, que calificó lo sucedido como "vergüenza nacional", como del ministro del Deporte, Guillermo Herrera, que anunció que tomará medidas. El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, citó a las comisiones disciplinarias este lunes, para estudiar el caso.

En el Unión Magdalena creen que todo fue normal

Sin embargo, en el Unión Magdalena consideran que lo sucedido fue normal. Ya lo había manifestado así su técnico, Carlos Silva, y a esa voz se une ahora, con una polémica declaración, el dueño del equipo, Eduardo Dávila Armenta.



"No entiendo la pregunta, nosotros ganamos. En el segundo gol ellos piensan que había fuera de juego y nunca hubo y nuestro jugador aprovechó. O no sabías tú que Llaneros tenía la misma opción de ascender que nosotros?", dijo Dávila al periodista Oswaldo Hernández, del diario La Patria.



Dávila considera que el partido no tuvo nada anormal. "A ti te parece que hubo irregularidades? ¿Tú viste el partido? ¿No comenzamos perdiendo? ¿Te parece que el empate fue irregular? ¿O sea que el Unión no hizo mérito para ganar? Y nos zamparon 6 minutos más esperando que Llaneros empatara. ¿De eso no dicen nada?", agregó.



(Además: Vea el escandaloso e inaudito gol con el que Unión Magdalena ascendió)

Dávila criticó a la prensa y al presidente Duque

El dueño del equipo samario le echó la culpa a la prensa por la polémica e incluso criticó fuertemente al presidente Iván Duque.



"Ustedes que viven creando fantasmas y siempre con suspicacias, pues eso es lo que les da audiencia, las polémicas", expresó Dávila. "Ustedes deberían informarle a la opinión todos los detalles de los dos partidos y las posibilidades de todos los lados y decirle a tu presidente Duque que no juzgue a priori sin haber hecho las investigaciones del caso sobre los pormenores de las circunstancias", concluyó.



DEPORTES