El emotivo video de despedida de Duván Vergara

En la banda izquierda de la grama del Pascual siempre habrá una nostalgia por ver la camisa 11 en el campo. Aquellos regates que deslumbraron a los hinchas y convirtió los sueños en una realidad: América fue campeón dos veces tras pasar una sequía de 11 años.



"Cuando uno ama es inevitable controlar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado, llega el día en el que tengo que partir", dijo Duván en su video de despedida.

Recordó el título con Guimaraes en 2019, a quien de forma afectuosa le dice 'papá'.



Con el paso de los partidos tras su llegada, el amor fue algo mutuo: se dio cuenta de la magnitud de la hinchada americana y los aficionados no dejaron de corear su nombre.



En el recuerdo quedará una de las mejores duplas de los últimos años en América: el '9-11' entre Vergara y Rangel. También su amistad junto a Yesus Cabrera que se trasladó al campo y deslumbraron en muchos partidos.



El extremo monteriano de 24 años jugó 65 partidos en los cuales anotó 17 goles y 10 asistencias. "Me voy tranquilo porque llegué a hacer feliz a millones de personas con mi forma de jugar. Cómo no divertirme con un estadio lleno y cantando siempre", dijo.



"El número 11, ese que contagió a todos con su buen fútbol, les dice hasta luego a un club hermoso que lo enamoró(...). No sé si seré ídolo, pero lo que me llevaré por el resto de mi vida y hasta una próxima si hay, es que le podré contar a toda mi familia y sus generaciones que me encontré con una hinchada muy loca", concluyó Vergara.



Su próximo club será los rayados de Monterrey en la liga mexicana.



