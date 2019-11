La decisión de la Comisión Disciplinaria en el caso de Duván Vergara

El clásico entre América y Deportivo Cali, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga, terminó con polémica por la jugada que definió el partido, un penalti del portero Johan Wallens, del visitante, a Duván Vergara.

La jugada fue muy dudosa, pero finalmente el árbitro Carlos Betancur decidió sancionar la falta. Michael Rangel anotó el gol con el que finalmente ganó América. Posteriormente, Deportivo Cali envió una nota de protesta por el arbitraje.



La Comisión Disciplinaria estudió el caso para evaluar si Vergara simuló la falta para engañar al juez. Estas fueron sus conclusiones:



1. Revisadas detenidamente las imágenes oficiales del partido, el Comité encuentra que se produjo un contacto entre el investigado y el arquero de la Asociación Deportivo Cali, en el curso de la jugada. De esta manera, si bien el hecho que se produzca un contacto en el área, no conlleva obligatoriamente a la configuración de un penalti, también es claro que la existencia del mismo contacto genera un marco de duda frente a la ocurrencia de la falta.



2. Adicionalmente, no se encuentran elementos suficientes que permitan inferir que el juez del partido adoptó una decisión incorrecta al decidir la jugada como falta, siendo esencial que exista esta circunstancia para la configuración de la sanción. Lo anterior, en atención a que la jugada se desarrolla en una acción normal de juego y el contacto

que se produjo puede ser suficiente para que el jugador finalice en el suelo.



3. De esta manera, el Comité reconoce la presunción de inocencia con la que cuentan los investigados y que se reconoce en el artículo 1 del CDU de la FCF, razón por la cual resuelve a favor del mismo cuando no haya elementos suficientes para eliminar la duda que se tenga frente a la presunta conducta desplegada.



4. Finalmente, si bien se presentaron dos solicitudes de investigación por parte de la

Comisión Nacional Arbitral y la Asociación Deportivo Cali, estos no aportaron pruebas o valoraciones suficientes que permitan eliminar la duda favorable que se tienen frente a la conducta desplegada por el jugador.



Así las cosas, Vergara no fue sancionado por la Comisión Disciplinaria, aunque concedió el recurso de reposición.



