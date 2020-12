Tulio Gómez aclara el futuro de Duván Vergara y Juan Cruz Real

Tulio Gómez, máximo accionista del América, que el domingo se coronó campeón del fútbol colombiano, aclaró el panorama del equipo para el 2021, en referencia a Duván Vergara y el DT, Juan Cruz Real.

"Ni él va a pasar una carta de renuncia, ni nosotros le pasaremos una carta para que se vaya. Queremos un proyecto a largo plazo y potenciar la cantera. A nosotros siempre nos gustó la forma en la que juega. Me decían que no ganaba nada en Jaguares, pero él allá no tenía herramientas", dijo Gómez a Antena Dos de RCN, en referencia al técnico.



Le puede interesar: (En Chile le pusieron plazo a Rueda, el jueves debe decidir si se va)



El dirigente ratificó que Vergara se irá siempre y cuando llegue una propuesta que los llene, que sea satisfactorias para las partes.



Sobre los refuerzos, Gómez señaló que llega al club Diego Novoa, arquero que viene de Equidad, y Jerson Malagón, defensa proveniente del Pasto.



Oscar cabezas, ya recuperado de una larga lesión, hará parte del conjunto americano en el 2021.