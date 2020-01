La tempestad no para: dura crítica al presidente de la Dimayor

La temporada 2020 apenas comienza, pero ya comienzan a oírse voces, otra vez, en contra de la gestión del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez.

Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre, en la última asamblea del 2019, en la que se iba a estudiar incluso una reforma de estatutos a la entidad, 13 equipos no tuvieron representación, por lo cual el tema quedó en el limbo. Esos clubes fueron Junior, Santa Fe, Rionegro, Patriotas, Jaguares, Cortuluá, Cúcuta, Unión Magdalena, Equidad, Huila, Llaneros, Barranquilla y Tigres.



En ese momento, una de las grandes molestias fue el tema de los dineros por la venta de los derechos internacionales de TV al fondo de inversión Prudent Corporate Finance (PCF).



Tras aquella fallida reunión, Vélez aseguró que eso estaba resuelto. “Se solucionó el tema internacional, creo que es una buena noticia que les tenía a los presidentes”, declaró entonces.



El compromiso de PCF era pagar la quinta parte del contrato, que es de 50 millones de dólares por 10 años, antes de terminar diciembre y el saldo, a comienzos de este nuevo año.



Uno de los presidentes opositores a la gestión de Vélez es Carlos Mario Zuluaga, de Equidad. Este domingo, durante el partido de su equipo en el Hexagonal del Olaya, Zuluaga le aseguró a Citynoticias que aún no hay soluciones al respecto.

¡Sigue la pugna en la Dimayor! Carlos Zuluaga, Presidente de La Equidad, confirmó que los equipos siguen sin recibir el adelanto prometido por Jorge Enrique Vélez por concepto de los derechos de tv internacional. Aseguró que los clubes no tienen dinero para contratar. @Citytv pic.twitter.com/lYNZPIfsev — Eduardo Pita Ospina (@Eduardopitaos) January 5, 2020

"Esas son las cosas en las que no nos hemos podido poner de acuerdo con él. Las cosas que dice no son la realidad. Hasta este momento no ha llegado absolutamente nada", dijo Zuluaga.



"Los equipos no estamos contratando porque no tenemos con qué, solo se ven contrataciones de dos, tres equipos, va a haber una gran inequidad en lo deportivo y ojalá eso no afecte el desarrollo normal del campeonato", agregó.



Equidad es uno de los clubes que está en contra de la gestión de Vélez. "Él tiene un número de votos suficiente, esto es democrático, y mientras tenga la mayoría, pues ahí estará. Pero sí tiene un grupo de equipos en contra porque realmente no estamos de acuerdo con las políticas que él está desarrollando", concluyó.



Hasta ahora, Equidad solamente ha contratado a tres jugadores: Álex Rambal, de Millonarios; Carlos Mario Rodríguez, del Cali, y Brahyan Torres, del Pasto.



DEPORTES

Con reportería de Eduardo Pita - Citynoticias