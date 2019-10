Si hay paro de jugadores, América ya tomó una decisión

Mientras los futbolistas colombianos y los directivos siguen sin acuerdos y con la amenaza latente de un paro de jugadores, el club América de Cali tiene claro su procedimiento si esto se concreta.

El máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, criticó la postura de los futbolistas y aseguró: "Si hay paro jugamos con la Sub-20", dijo en entrevista a Marca Claro Colombia



El dirigente dijo: "No se justifica que jugadores ganándose 40,60,100 millones de pesos vayan a entrar a huelga. Que hagan huelga los jugadores que sientan que no se les paga y que crean que los están explotando. Sin embargo lo que se gana el jugador más barato, eso se lo gana un empleado de salario mínimo en 20 años".



Este lunes será un día clave en el que os futbolistas definirán si se parar sus actividades, lo que afectaría el desarrollo del campeonato, hasta que no sean atendidas sus demandas. DEPORTES