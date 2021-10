Dudamel: 'Competimos, pero no pudimos contra el arbitraje'

Nacional derrotó por la mínima (1-0) al Deportivo Cali este jueves en Medellín y clasificó a la final de la Copa Colombia, donde enfrentará al Deportivo Pereira, que a su vez eliminó al Deportes Tolima.



Con la final perdida, el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, se despachó en la rueda de prensa posterior al compromiso contra las decisiones en jugadas puntuales del árbitro Carlos Ortega.



También señaló al periodista que lo entrevistaba y a la dirigencia del fútbol colombiano, esto dijo.

Competencia en ambos partidos

El desempeño del Cali. "Me invade un sentimiento de orgullo, de satisfacción por el trabajo de todo el plantel. Se han entregado al máximo contra un rival de mucha calidad y muy buenos argumentos. Felicito a Nacional, a su entrenador. Hicimos cara, frente a un gran rival. Lo trabajamos con una gran convicción y creo que hemos puesto lo que correspondía para brindar un gran espectáculo. Competimos en ambos partidos".

Enojo contra las decisiones arbitrales

Decisiones delicadas."Con lo único que no hemos podido es con el arbitraje, contra eso si no pudimos. Ni en Cali, con un fuera de lugar alevoso, el juez de línea estaba muy bien ubicado, y hoy. Una jugada donde el balón da claramente en la mano del defensor de Nacional. Lo que me deja es tristeza y preocupación. Acá no solamente están perjudicando una institución, además perjudica a todo el fútbol colombiano. No somos los entrenadores los encargados de resolver estas irregularidades, son los dirigentes. Invito a la dirigencia ponga manos a la obra, se están suscitando delicadas decisiones en situaciones muy claras”.



En ese momento el adiestrador venezolano pidió al camarógrafo acercar la cámara y mostró en un dispositivo móvil la decisión arbitral con la que no estaba de acuerdo, además de reprochar al periodista que lo entrevistaba sobre la interpretación o no de la jugada.



Enojo y amargura. "Tengo que quedar insatisfecho porque el señor (Carlos) Ortega me dijo a mi que la pelota daba en la parte abdominal. ¿Que no aumenta el volumen de juego la pelota? El brazo no está paralelo a la cadera. Así aumenta el volumen de juego. Claro, cuando te toca dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos beneficiados, entonces queda a interpretación.



Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que esta siendo beneficiado, tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación la jugada. No, las manos no se interpretan. Aumenta o no el volumen de juego. De ahí en adelante cualquier análisis es subjetivo. Me voy con amargura, bronca, pero con el orgullo de que los jugadores dieron todo su esfuerzo. Competimos, pero no pudimos contra el arbitraje".



