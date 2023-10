Once Caldas no pudo ganarle a un Medellín con diez hombres (la última media hora), a pesar de que tuvo dos veces la ventaja en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II y terminaron empatando 2-2 en el Palogrande.

Dayro Moreno fue protagonista del partido al anotar el primer gol del equipo de Manizales. Este es su gol 215 en el fútbol colombiano.



Sin embargo, no todo fue tranquilidad para el atacante, quien se mostró muy vehemente con varios de sus compañeros durante el partido, lo que generó la molestia del técnico Pedro Sarmiento.



En la rueda de prensa posterior al partido, Sarmiento habló con franqueza sobre la actitud del atacante.



"Aquí no manda Dayro, entiendo su posición, sé que la gente lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas a él porque Dayro no es solo Once Caldas, estamos en una institución y algún día nos vamos", dijo Pedro.



Luego, el entrenador agrego: "Sí hay que hablarlo con él, esto no es él solo; lo quiero, todos lo valoran, pero él no puede pasar por encima de nadie, es impulsivo pero tiene que tener la altura de comportarse como un buen compañero".

🗣️ "Yo quiero a Dayro, pero él no puede pasar por encima de nadie"



😠 Pedro Sarmiento, molesto con la actitud de su delantero luego del partido ante Medellín pic.twitter.com/1JUEZ5kyY1 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 2, 2023

Empate reñido

Al minuto 59, Jonathan Marulanda fue expulsado por doble amonestación, gracias a la revisión del VAR que hizo el árbitro Carlos Betancur.



Además, hubo penalti y Dayro Moreno (61’) aprovechó para seguir sumando goles históricos y poner el 1-0 en Manizales.



Sin embargo, solo cuatro minutos le duró la ventaja al Once, pues Luis Manuel Orejuela se metió por derecha, no dejó salir la pelota y en la última raya envió un centro rasante, para que Daniel Torres (65’) pusiera el 1-1 para el poderoso DIM.



El Once no bajó los brazos, pues estaba obligado a ganar de local y con ventaja numérica en el campo. Así, al minuto 74 Luis Pérez habilitó a Juan David Cuesta, quien venció el arco de José Luis Chunga para el 2-1 del blanco-blanco.



Sin embargo, nuevamente al Once le ‘picó’ la ventaja y al 78’, Andrés Ricaurte envió un pelotazo dirigido a Anderson Plata, quien entró al área, amagó y luego remató con potencia para anotar el 2-2 definitivo en el Palogrande.



