Atlético Huila, que hizo un primer semestre para el olvido en la B, tuvo una segunda oportunidad y está peleando la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, el equipo opita perdió la oportunidad de asegurar la clasificación el lunes, cuando perdió como visitante 2-1 contra Real Santander, en el estadio Villaconcha, de Piedecuesta.



No había más de 1.500 personas en el escenario, pero en la tribuna occidental, detrás de los bancos, se hizo una barra, de no más de 30 personas, que hace parte de un grupo de restauración social de Piedecuesta, que animó con tambores y gritos al Real Santander. Algo que, increíblemente, sacó de quicio al técnico del Huila, Néstor Craviotto.

Detrás del banco están las graderías jajajaja, a la próxima nos hace cerrarle la tribuna pa’ que pueda dirigir 🤣 pic.twitter.com/iT4oFg2eS5 — NasBeltránF (@NasBeltran) October 4, 2022

Así fue el reclamo del DT Néstor Craviotto

“Me quejo nada más de esa orquesta que ponen atrás del banco de suplentes. La verdad, aburridora, cansadora, no es de fútbol eso. No te dejan expresarte, a uno, a dos metros. Mañana se la van a hacer a Santander… Dejemos esas cosas de lado para que todos podamos ser más buena gente y menos complicados en esas cosas. Empecemos de una vez, porque no empezamos ninguno”, dijo Craviotto en rueda de prensa.



Craviotto, incluso, llegó a comparar el ambiente del fútbol con el del tenis. “Sería bueno no tener esa orquesta atrás. Las orquestas son para las fiestas. No es para un partido de fútbol. En el tenis siempre hay un silencio cuando juegan, ¿cierto? Para qué es, si son dos personas no más. Creo que termina siendo aburrido y te distrae esa cosa ahí”, aseguró.

Uno cree que ya lo escuchó todo en el fútbol y sale Craviotto diciendo esto…



No parece argentino, tampoco que llegó a Colombia en 2016 y menos que haya dirigido contra Grandes donde sus hinchas alientan los 90’.



Néstor querido, entonces te equivocaste de país y de deporte 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/vvItDnlFUi — NasBeltránF (@NasBeltran) October 4, 2022

El reclamo no deja de ser insólito por parte de Craviotto, que jugó en la Selección Argentina y fue campeón de la Copa América como jugador en dos ocasiones (1991 y 1993), y que en su momento dirigió a clubes con barras muy ruidosas, como Estudiantes, Unión de Santa Fe y Chacarita Juniors.



DEPORTES

Más noticias de Deportes