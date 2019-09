Pinto responde al supuesto interés de la selección Venezuela

El técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, fue consultado este viernes por la versión de prensa que indica que la selección de Venezuela le haría un ofrecimiento para asumir el cargo, en caso de que Rafael Dudamel no siga.

Pinto fue tajante en su respuesta: "Les agradezco a quienes han pensado en mi, pero me tienen que contar quiénes son, porque no tengo conocimiento de nada", aseguró.



Su nombre siempre está en en el entorno de diferentes selecciones, como la de Panamá, por su experiencia. Pero el DT está firme en el cuadro embajador.



Pinto también habló de lo que espera del juego de este sábado contra Medellín en la fecha 12 de la Liga.



"Repasé los tres partidos que hemos jugado contra DIM. Hemos tenido buenas cosas, hemos propuesto fútbol pero debemos tener atención en el tema del contra ataque rival", dijo.



También confirmó que Rambal será titular, ya que Balanta tiene una molestia muscular y no ha entrenado normalmente.



DEPORTES