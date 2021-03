DT del Cali quedó molesto, pero no solo por la derrota del Cali

Muy aburrido terminó el técnico del Cali, Alfredo Arias, luego de la derrota de su equipo en el clásico contra el América. El DT consideró que el penalti lo condicionó, y una de sus molestias fue porque consideró que el rival cometió muchas faltas que no eran sancionadas con severidad.

(Le puede interesar:El clásico caleño se vistió de rojo: gran victoria del América)



Balance: "No es fácil hacer el análisis. Seguro ustedes lo ven más tranquilos y mejor... Creo que la diferencia se plantea en el penalti, encontrar tan fácil un gol y quedar en desventaja condicionó el resto del partido. Los rivales se pararon bien atrás. Nosotros intentamos seguir, lo hicimos bien, creamos chances, al final estuvimos muy cerca de convertir y no se dio. No es excusa, pero el partido se abre con el penal...



Faltas: Cortaban el juego con 29 faltas en el partido y llevábamos más amarillas nosotros. Eso hay que cuidarlo. Perdimos por otras cosas y no por las faltas, pero hay que mirar eso..."



El equipo compacto... "Fuimos compactos en el primer tiempo porque jugamos, bajo el plan. En el segundo fue la desesperación y se dejan espacios y con esos jugadores del rival te hacen ver que no eres compacto. Nos esta costando mucho hacer el gol".

(Lea además: James se destapa y cuenta la realidad de por qué no está jugando)



Rival: "Nosotros superamos la presión alta, siempre logramos salir jugando las primeras jugadas es del ímpetu del rival que presiona, pero mi equipo está preparado y siguió saliendo. América no presionó más ni en el segundo tiempo. Tendremos que mejorar para no tener zozobras en los primeros minutos.



DEPORTES