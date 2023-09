Deportivo Cali arrastra una crisis institucional desde 2021, cuando ganó la décima estrella, y la plantilla soporta un clima de tensión verdaderamente angustioso.

Marcela 'Chechi' Angulo fue la primera en denunciar. Su padre es el inolvidable delantero Sergio 'Checho' Angulo y su esposo es Johan Wallens, arquero del club, pero es preocupante el mensaje que dejó tras la derrota 3-0 en el clásico contra América.

(Shakira pierde otra ‘batalla familiar’ con Clara Chía Marti por Gerard Piqué)(Escándalo por triángulo amoroso en la Selección de Italia: dos jugadores involucrados)

Serias denuncias

En una carta abierta a esos que se dedican a insultar y a irrespetar en las redes sociales y hasta en sitios públicos, contó la terrible presión que sufren su familia y la de varios jugadores, uno de ellos Germán Mera, quien llegó a renunciar al equipo tras sufrir amenazas contra su integridad de parte de aficionados.



Contó lo que sufren por no poder dar vuelta al resultado, por lesionarse y dejar a sus compañeros solos en un momento crítico, lo que sufren y lloran cuando pierden, lo que les duele la crisis.



Y lo que más genera preocupación es lo que dice de sus hijos, que sufren bullying y ya no quieren ir a sus colegios para evitar las humillaciones de compañeros, tanto o más crueles que esos que insultan en redes.

​

Angulo señala que su hija de 10 años le recuerda su propia infancia, cuando su padre perdía un partido y ella rogaba que lloviera tan duro al día siguiente que no tuviera que ir a estudiar.

​

Aún así, su mensaje está lleno de perdón y fe para quienes agreden así a su familia. Lo que quiere o es juzgarlos sino hacerles ver que son seres humanos los destinatarios de sus inaceptables amenazas.



"Así que si usted es de los que pierde la cabeza, de los que no calcula el impacto devastador de sus palabras y es el autor intelectual de esos insultos que después sus hijos van a repetir a los colegios contra otros niños que nada tienen que ver, este mensaje es para usted. La próxima vez, al menos tome un segundo, respire y piénselo", dice.