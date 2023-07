Atlético Nacional se alista para lo que serán las siguientes fechas de la Liga BetPlay, aprovechando que este fin de semana no tendrá acción, pues el duelo contra Águilas Doradas fue aplazado ante la disposición de las autoridades.



Durante las semanas anteriores, el gran ausente de los entrenamientos y partidos ha sido Dorlan Pabón, ante las molestias físicas que ha presentado recientemente.

Las noticias sobre el atacante no son las mejores, pues es uno de los mejores jugadores del plantel y determinante, ante la falta de gol que sufrió durante el primer semestre del campeonato.

Dorlan Pabón, delantero de Atlético Nacional. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De acuerdo a información de El Vbar de Caracol Radio, Dorlan Pabón presentó una lesión en su gemelo, por lo que estaría fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, dependiendo de su proceso de recuperación. En ese sentido, se perdería el duelo de ida contra Racing, por los octavos de final de la Libertadores.



Sin embargo, se espera la confirmación de parte del club, que hasta la noche del jueves no había comunicado la situación del atacante.



Nacional empató 1-1 en su visita a Once Caldas en la primera jornada de la Liga, el fin de semana. En ese partido Pabón fue titular y jugó los 90 minutos. Pero se especulaba con una lesión que no le permitió entrenar esta semana a la par de sus compañeros.



