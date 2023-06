Dorlan Pabón había mostrado una efectividad total a la hora de cobrar los penaltis con Atlético Nacional desde que regresó al equipo, a mediados de 2021. Había pateado seis y todos los había convertido.

Sin embargo, el atacante verde falló el sábado el primer cobro de su equipo en el desempate contra Millonarios. Si bien la tanda se equilibró luego, cuando Jader Valencia botó el primero de los azules, el equipo de Alberto Gamero se coronó campeón de la Liga.



La derrota dejó secuelas en Nacional, sobre todo, después de una supuesta discusión entre varios de los referentes del equipo, entre ellos Pabón, y el técnico Paulo Autuori antes de terminar los 90 minutos reglamentarios. El DT iba a ordenar algunos cambios y los jugadores lo impidieron.

El momento en el que Jhon Duque y Jarlan Barrera, listos para entrar, hablan con Yerson Candelo, que se tapa la boca, y luego ambos discuten con Autuori y frenan el cambio. ¿Estrategia para quemar tiempo o falta de autoridad? #Video @AlfonsoH pic.twitter.com/b0IRRO1Wfs — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) June 25, 2023

“Esta confusión tiene que preguntársela a otras personas, no fue mía porque estaba claro qué íbamos a hacer. No puedo hablar porque no soy el responsable”, dijo Autuori.



El técnico brasileño dejó afuera de la convocatoria para el partido contra Patronato, en la Copa Libertadores, a ocho de los 11 titulares del encuentro contra Millonarios en El Campín, entre ellos Pabón.

Dorlan Pabón rompió su silencio en redes sociales

Dorlan Pabón reapareció en redes tras la derrota de Nacional en la final de la Liga. Foto: Instagram: @dpabon8

El atacante, de 35 años, reapareció este lunes en redes sociales y, sin tocar el tema de la discusión con el entrenador, se refirió a la dolorosa derrota verde en la final de la Liga 2023-I.



Con una fotografía suya en acción en el estadio Atanasio Girardot, Pabón se desahogo tras lo ocurrido el sábado en El Campíb.



"El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa", dijo Pabón en una historia en su cuenta de Instagram.



Pabón fue uno de los jugadores más destacados en la campaña de Nacional este semestre en la Liga: jugó 20 partidos, en los que aportó seis goles y tres asistencias.



También ha tenido una destacada actuación en la Copa Libertadores, de la que es el segundo goleador del torneo, detrás de Paulinho, de Atlético Mineiro. Lleva seis goles en cuatro presentaciones, cifra que no podrá aumentar este martes, cuando Nacional cierre la fase de grupos contra Patronato en Medellín, en busca del primer lugar del grupo.



