América quiere volver a ganar en Montería contra Jaguares

Después de su triunfo 3-1 sobre Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero, América de Cali tendrá su segunda salida en la Liga BetPlay I-2020, que lo enfrentará este miércoles (4:00 p.m.) a Jaguares en el Estadio Jaraguay.

Respecto a la plantilla que se presentó ante los aurinegros, el campeón colombiano tendría cuatro novedades: La presencia del defensor central Marlon Torres, el lateral derecho Cristian Arrieta, así como los extremos Duván Vergara y Juan David Pérez, quienes ya pagaron las sanciones impuestas por la Dimayor al final de la temporada pasada.



La duda es si podría estar Carlos José Sierra para completar la línea de tres en el medio, o por el contrario, Guimaraes muestra un equipo muy ofensivo partir de allí con Duván Vergara, Juan David Pérez, Adrián Ramos y Michael Rangel.



Con la reaparición de Torres iría junto a Kevin Andrade como centrales y Cristian Arrieta reemplazaría al chileno Rodrigo Ureña como lateral derecho. No viajaron Felipe Jaramillo, Matías Pisano, Santiago Moreno y Yesus Cabrera.



La estadística señala que en los últimos seis partidos en Montería, América no ha podido ganar: Perdió 3 y empató 3, aunque el objetivo del plantel es darle vuelta a esa tendencia y mantenerse en la parte alta de la tabla ante un rival que no ha podido levantar desde la temporada pasada.



El arquero Éder Chaux, que debutó oficialmente ante Petrolera con buena actuación, señaló: “Para eso vinimos, a seguir aportándole al América. Jaguares es un equipo que ha traído nuevos jugadores, viene en un proceso de conocer a su nuevo técnico, pero nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, a poner en alto lo que hemos ganado acá, obviamente nuestra mentalidad esta en ganar los tres puntos”.



De su forma de atajar y la forma cómo empuja al equipo desde atrás argumentó que “he venido trabajando un prototipo de arquero líbero, que si hay la posibilidad de salir jugando desde mi zona lo hacemos. No podemos dar ventaja ni desconcentrarnos, nos cabecearon en el primer palo y queda uno mal posicionado, la idea es hacernos fuertes en el juego aéreo.

Probable formación:

América de Cali: Éder Chaux; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Marlon Torres, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Duván Vergara, Juan David Pérez, Adrián Ramos, Michael Rangel. D. T. : Alexandre Guimaraes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali