Prográmese para ver la fecha 5 del fútbol colombiano

Independiente Medellín buscará ante el América su primera victoria. Para el técnico Hernán Darío Gómez es fundamental ganar luego de cuatro empates consecutivos. El defensa Víctor Moreno dijo que en la semana de trabajo el "Poderoso" se enfocó en la contundencia porque "nos está faltando el gol para ganar los partidos".



Lo invitamos a leer: (James Rodríguez, aislado por posible positivo por covid-19)

Para este juego estará disponible el volante argentino Adrián Arregui, quien se recuperó de una lesión muscular. También puede ser de la partida Diber Cambindo y Juan Pablo Gallego. El técnico Gómez esperará hasta última hora a Vladimir Hernández, aquejado por un golpe que recibió en el juego contra La Equidad.



Por su lado, el líder Alianza Petrolera, que tiene como técnico al colombiano Hubert Bodhert, expone su liderato ante Envigado, un equipo difícil de vencer, y más cuando juega de local.



También puede leer: (Egan y López: las claves para ganarle a Roglic la Vuelta a España)



Los "Petroleros" llevan tres triunfos y un empate. Además, tienen la defensa más sólida pues solo ha permitido un gol. El domingo prosigue la fecha en la que Patriotas recibe al Atlético Nacional.



Los "Verdes" están inmersos en un lío jurídico con Cortuluá, que le impide inscribir a sus refuerzos.

Hora y TV

13 de agosto



Deportes Tolima vs Deportivo Pasto

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win+



14 de agosto



Envigado FC vs Alianza Petrolera

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/ Win+



Independiente Medellín vs América de Cali

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



15 de agosto



Jaguares FC vs Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win +



Patriotas FC vs Atlético Nacional

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Once Caldas vs Deportivo Pereira

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +



16 de agosto



Atlético Huila vs Águilas Doradas

Hora: 5:10 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/ Win+



Independiente Santa Fe vs La Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



17 de agosto



Deportes Quindío vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win+





DEPORTES

Con Efe





Más noticias- Carlos Ardila Lülle, un hombre ligado al deporte



- Así vivió Messi su primer entrenamiento abierto con el PSG