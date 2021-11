Prográmese: así de verá en televisión la última fecha del fútbol colombiano

Llega la fecha 20 del fútbol profesional colombiano con la disputa latente para entrar en los cuadrangulares en la parte media de la tabla de posiciones.

Los diez partidos de la jornada se jugarán al mismo tiempo, el domingo, a las 3:30 p. m., y todos contarán con transmisión televisiva en las diferentes señales de Win Sports.

Cobertura total

“Win Sports fortalece aún más su capacidad técnica, operativa y humana en esta fecha crucial de la Liga, para ofrecer una transmisión histórica en la televisión colombiana, con los más altos índices de calidad, con los recursos necesarios para realizar una cobertura total desde los estadios y, de esta manera, entregarle a los seguidores del fútbol colombiano una variedad de posibilidades para disfrutar, desde diferentes plataformas y pantallas, la totalidad de los encuentros”, expresó Jaime Parada, presidente del Canal.



En la plataforma de streaming Win Sports Online los suscriptores actuales que se encuentren en Colombia y en el exterior tendrán disponibles todos los partidos. Así mismo, los que deseen disfrutar la jornada y no perderse ningún detalle, podrán adquirir como PPV (Pay Per View) su juego favorito o alguno de los planes disponibles.



En Win Sports+ estará el superclásico colombiano Nacional vs. Millonarios, cargado de historia y emociones para sus hinchadas, y aunque desde 2017 no han vuelto a coronarse en la Liga, son dos de los equipos que más puntos han sumado a lo largo del 2021.



En Win Sports, la señal tradicional, se verá el partido Pereira vs. América y durante la transmisión se conocerán los resultados de primera mano, se mostrarán al instante todos los goles de los otros encuentros, así como el devenir de una jornada completamente apasionante.



Para garantizar que los actuales suscriptores del canal premium Win Sports+ disfruten de toda la jornada, el acceso al resto de partidos será a través de la página web www.winsports.co, sin costo adicional, así como de algunos canales adicionales que habilitarán los operadores de televisión, todo esto en pro del fair play que caracteriza a esta fecha en la que los encuentros son en simultánea.



Claro pasará los 10 partidos de la tarde del domingo, para lo cual abrirá 8 canales adicionales. En el caso de Directv tendrá 2 frecuencias más. Movistar abrirá 5 señales en DTH y 4 para la tecnología IPTV, así como 4 partidos en Movistar Play. Por su parte, Tigo y Emcali ofrecerán una señal adicional a las de Win Sports y Win Sports+.

Así se repartirán las señales

Señales de Win Sports Foto: Win Sports

DEPORTES

Con información de Win Sports