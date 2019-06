Dimayor puso a Pasto a buscar sede para la final de la Liga

La Dimayor descartó el estadio Municipal de Ipiales como sede del partido de vuelta de la final de la Liga entre Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla, que está programado, inicialmente, para este miércoles.

Además, la entidad le dio 24 horas al club para proponer una sede para ese encuentro, que estará sujeta a la aprobación de la Dimayor.



Estas fueron las razones que dio Dimayor para descartar el escenario que la asamblea de clubes había aprobado para que Pasto jugara este semestre como local:



- El estadio municipal de Ipiales no cuenta con iluminación y la planta eléctrica idónea, situación que limita el horario del partido y que el mismo no se dispute en horario nocturno. Lo anterior, influye la transmisión de televisión y la audiencia del mismo. De igual manera, se presentarían inconvenientes en la premiación que se debe llevará a cabo una vez finalizado el encuentro.



- Si bien el estadio municipal de Ipiales actualmente posee un aforo de 5.600 personas, éste no es suficiente para el evento a disputar. La gran final del fútbol colombiano demanda un mayor número de personas entre aficionados, personal del organizador, personal de logística para televisión, autoridades, personal de logística de organización, producción, seguridad y organización de evento. El estado actual del estadio complejiza (sic) los flujos de movilidad dentro del mismo escenario y las personas que puedan ingresar al encuentro. Igualmente, esto conlleva a que una gran cantidad de espectadores no pueda ingresar al estadio dificultando el orden público de la ciudad de Ipiales.



- El estadio municipal de Ipiales carece de recursos y facilidades que se requieren para las finales. Si bien se instalaron graderías metálicas y baños portátiles, éstos terminan siendo escasos para satisfacer las necesidades de los aficionados y personal que asisten a este encuentro. Adicionalmente, las tribunas de la zona oriental y occidental no cuentan con la seguridad en barandas y protección necesarias para la gran final.



- que el 6 de junio de 2019, la administración de la DIMAYOR recibió comunicación de Win Sports S.A.S. y RCN Televisión S.A. en la que manifestaban los inconvenientes que se generarían en materia logística y producción de televisión en el caso en el que se disputara el partido de vuelta de la final de la Liga Aguila I-2019 en el estadio municipal de Ipiales.



Extraoficialmente, EL TIEMPO conoció que Deportivo Pasto propondrá que el partido final de la Liga se dispute en el estadio El Campín, de Bogotá.



DEPORTES