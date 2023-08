América no pasa un bue momento. Perdió 4-3 con el Junior, luego de ir ganando 0-3, pero el equipo no está bien.

A eso se le suma bajas importantes como la del volante español Iago Falque, quien se venía recuperando de una lesión y hace unos días temió por su vida tras recibir un ataque el vehículo que él utilizaba para transportarse.

Luego de conocerse el terrible hecho del ataque al chofer y vehículo de Falque a las afueras de Cascajal, el jugador habría decidido marcharse de la ciudad por su seguridad.



Tulio Gómez, máximo accionista del club, habló con el ‘Vbar’ de Caracol Radio, que el español no se encuentra en Cali y aunque no reveló si se fue para España, mencionó que el jugador ha temido por su vida tras presenciar constantes tiroteos durante su estadía en la ciudad, pero que aún tiene las puertas abiertas.

iago Falque, Lucas González y Tulio Gómez



“Él (Iago Falque) no se encuentra en Cali, pero nosotros le dijimos que lo pensara, analizara y que no lo íbamos a presionar para que se quedara”, dijo Gómez.



Y agregó: "Al conductor de Iago como que le iban a robar el celular y quién sabe qué más. Entonces él lo que hizo fue no parar sino acelerar. Sin embargo, a Falque le preocupó. Días atrás estuvo en un restaurante y cerca donde él estaba, mataron a alguien”.

