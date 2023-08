Dominic Wolf decidió sacarle provecho a la polémica que protagonizó con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por cuenta del uso de la camiseta de la Selección Colombia, hace tan solo trece días.

El 'influencer' alemán, a quien la FCF le pidió que retirara los videos comerciales en los que aparecía con la equipación de la Selección Colombia, decidió sorprender a propios y ajenos este domingo con una noticia: el lanzamiento de su propia camiseta.



En el video del anuncio, Wolf aprovechó para cargar contra la Federación de Fútbol y dejar varios 'pullazos'.



Dominic Wolf lanza su propia camiseta de Colombia: 'Nadie viene a reclamarme derechos de autor'

Dominic Wolf, youtuber alemán. Foto: Redes sociales Dominic Wolf

A través de su cuenta de Instagram, el 'influencer' alemán Dominic Wolf compartió el lanzamiento de su propia camiseta de Colombia, con al menos cuatro modelos distintos.



"Les presento la nueva camiseta que me pondré para los partidos de la Selección y para mis videos mostrando lo mejor de Colombia", dice el 'influencer' de entrada en su video.



Luego de mostrar sus productos, que saldrán pronto a la venta, Wolf expresó: "Lo bueno es que las camisetas solo tienen el logo de mi marca, registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace dos años, así que nadie viene a reclamarme derechos de autor".



"Yo nunca reclamaré derechos de autor porque si ustedes la compran con su propio dinero deberían usarla cuando ustedes quieran. ¿Debe ser lógico, no?", apuntó Wolf.



Luego, citando a Shakira, cerró: "Ya no lloro, ahora facturo".

¿Por qué la Federación le pidió retirar los videos comerciales?

En la misiva con fecha del 10 de agosto de este año, la Federación Colombiana de Fútbol le solicitó a Wolf retirar de sus redes sociales el material publicitario en el que apareciera con la camiseta de la Selección.



"A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF", se lee en la misiva que le envió la Federación Colombiana de Fútbol al 'influencer'



"El problema es que el 'influencer', con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo", le dijo un portavoz de la Federación a este diario.

El análisis de la polémica

