Dominic Wolf, ‘no lo extorsionamos’: arde batalla legal por camisetas de Colombia

Dominic Wolf, influenciador alemán que se ha hecho famoso por sus videos resaltando la cultura colombiana, cierra el 2023 en medio de una gran polémica que ha pasado de las redes a los estrados.

Apenas cuatro meses después de protagonizar un choque con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por el uso de la camiseta oficial de la Selección en actividades publicitarias de marcas que no son patrocinadoras del equipo nacional, el creador de contenido ha entrado en una nueva controversia por cuenta de su reacción al escándalo.



En ese entonces, tras un pedido expreso de la FCF de retirar el material publicitario con la prenda, Wolf publicó un video en el que aseguró: “Ya no me pondré más la camiseta de la Selección Colombia”. La grabación, que prontamente se hizo viral, desató una ola de apoyo entre sus seguidores. El resultado del respaldo, en medio de una carta que Wolf le envió a la Federación asegurando que en ningún momento quiso “causar eventuales perjuicios a sus patrocinadores”, fue lanzar su propia línea de camisetas. Y hoy, precisamente, la primera colección es la que lo tiene en medio de una batalla legal.

El embrollo de Dominic Wolf por camisetas de Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía de Dominic Wolf en su regreso a Colombia. Foto: Instagram: dominiccolombia

El domingo 27 de agosto, en una grabación que ya no aparece en su ‘feed’ de Instagram, Dominic Wolf anunció el lanzamiento de ‘su propia camiseta’ de Colombia, con al menos cuatro modelos distintos.

"Les presento la nueva camiseta que me pondré para los partidos de la Selección y para mis videos, mostrando lo mejor de Colombia", decía el influenciador de entrada.



Luego, comentaba: “Yo nunca reclamaré derechos de autor porque si ustedes la compran con su propio dinero deberían usarla cuando ustedes quieran. ¿Debe ser lógico, no?”.



Sin embargo, aquella primera colección lo tiene hoy en un embrollo por cuenta de la reclamación que ha hecho Juan Carlos Caro, empresario de Ibagué que participó de la producción de aquellas camisetas.



Según denuncia Caro, que se presenta como socio del ‘influencer’ en ese primer negocio de camisetas, “el señor Dominic se quedó con todo el recaudo de la venta del lanzamiento de Bogotá, de Bucaramanga… de la página web”.



(Puede leer: Estos son los señalados en millonario fraude a Tiendas Ara: así va la investigación).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Caro, empresario ibaguereño, con una de las camisetas en cuestión. Foto: Captura de pantalla

Conforme expresa el empresario, quien asegura haber invertido capital para el despliegue del proyecto, “a muchas familias ibaguereñas que trabajaron para nosotros en este proceso de corte, de confección y estampado, no se les ha podido pagar”.



Según comenta Caro en una grabación que se publicó originalmente el 3 de diciembre, contactó a su abogado para que hicieran un acuerdo entre Wolf y él.



La propuesta, conforme se lee en la misiva enviada por el apoderado de Caro a Wolf, fue de 250 millones de pesos “para dar por terminada la sociedad”. Sin embargo, dice, el ‘influencer’ decidió publicar una grabación en la que denunciaba supuestas amenazas cuando faltaban tres días para que se cumpliera el plazo de respuesta.



“Ellos nos pidieron una propuesta, que nosotros enviamos con mi abogado, y del equipo de Dominic les solicitaron quince días para contestar. Faltando tres días para cumplirse el acuerdo, o responder la propuesta que les enviamos, el señor Dominic publica videos en sus redes sociales haciendo acusaciones gravosas e injuriosas que atentan contra mi honra y buen nombre (…) Lo invitó a retractarse públicamente y a sentarse a conciliar”, dice Caro a lo largo del video.



(Siga leyendo: Sale la Superintendente de Industria y Comercio: ¿y la investigación al fútbol?).

El duro video de Dominic Wolf

Facebook Twitter Linkedin

Dominic Wolf. Foto: Redes sociales

Aunque el primer contenido relacionado con el lío que se avecinaba data del cinco de noviembre, el metraje de Wolf que habría retratado que la situación cambió de tono fue publicado el pasado 6 de diciembre en el Instagram del 'influencer', que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta.



En la grabación, el alemán dice de entrada que le “han llegado muchos insultos, mensajes de odio y hasta amenazas de muerte”.



Luego de enfatizar en que se sintió ‘obligado’ a hacer el video, Wolf manifiesta, sin mencionar directamente a Caro, que lo acusan de “no haber pagado a unos pequeños empresarios de la ciudad de Ibagué por la producción de unas camisetas de una colección anterior, y esto es completamente falso”.



El influenciador, quien relata en la grabación que supuestamente lo que ocurre es una “estrategia” para “extorsionarlo”, dice que el señor le dijo que “es dueño” de su empresa, “que se fue a lo escondido (sic) a patentar los diseños míos que yo compré a su nombre y que le pague una suma de 250 millones de la nada, para que él me deje tranquilo, en paz, y para que yo pueda seguir con mi negocio”.



En el clip, Wolf se refiere indirectamente a Caro como “proveedor”, no como “socio”.



“Se hizo un negocio entre el cliente, que soy yo, y el proveedor (…) Lamentablemente el trabajo del señor ha sido muy deficiente, irresponsable y decepcionante. Por eso, unas pocas semanas después me reuní de nuevo con el señor y decirle que no estoy interesado en seguir trabajando como proveedor y por eso le envío la respectiva liquidación. El señor aceptó y se fue”, asegura el influenciador, quien dice que, bajo su óptica, no es socio de Caro porque nunca se registró sociedad alguna.



(Además: Tour Colombia: confirmada la primera figura internacional para la edición 2024).

'No lo estamos extorsionando'

Facebook Twitter Linkedin

La propuesta de preacuerdo, en octubre. Foto: Captura de pantalla

Ante el impacto del video, que acumula un millón y medio de visualizaciones en Instagram, el abogado de Juan Carlos Caro, el excandidato al Concejo de Ibagué, Henry Arvey Torres, decidió publicar un nuevo video el fin de semana. En él, sus respuestas a lo expresado por el alemán.



“Miente de manera desmesurada al asegurar que mi cliente es su proveedor. Mi cliente es su socio, una persona que aportó un capital económico para la elaboración de la producción de este proyecto de camisetas. La sociedad está sin liquidar y aún está vigente”, dice Torres.



“En ningún momento nos hemos querido apropiar de la empresa del señor Dominic Wolf”, remarca el abogado, quien añade que “es falso que amenazo al señor Dominic Wolf con publicar videos para dañar su imagen”.



“No lo estamos extorsionando. Lo único que hicimos de manera legal fue pasar una propuesta requerida por su apoderado donde se hablaba de una suma de dinero que era resultado de la inversión y las ganancias de las producciones que se hicieron en el proyecto de las camisetas. También hemos recibido amenazas”, dice el apoderado de Juan Carlos Caro, quien remarca que, como estipula la ley, las sociedades de hecho, demostradas, tienen validez en el país.



Al final, Torres comparte unos supuestos audios de Wolf en el preámbulo del proyecto en los que se escucha la aparente intención del alemán de forjar una “sociedad” en ese entonces.



Lo cierto es que tras esta polémica, Juan Carlos Caro instauró una querella penal el pasado 30 de noviembre alegando una “presunta conducta punible de injuria y demás que se puedan estructurar”.



Dominic Wolf, por su parte, asegura que ellos nunca llegaron “a un acuerdo para formar una sociedad y por eso se formó la relación entre cliente y proveedor”. Asimismo, afirma que denunció "por injuria y calumnia" a Caro y a Torres.

La explicación de la polémica inicial de Wolf y la camiseta oficial de la Selección Colombia

En el siguiente video, el abogado Carlos Amaya explica los límites legales en los usos de marcas como la de la camiseta de la Selección Colombia, que llevó a que la Federación Colombiana de Fútbol le pidiera a Wolf retirar los videos comerciales en los que portaba la prenda.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS