Página oscura y vergonzosa la de nuestro fútbol en los 80s. Si Nacional no gana esa libertadores hubiesen matado a Loustau, de eso no quedan dudas en el documental. ¿Los técnicos Maturana, Ochoa y Chiqui no sabían de las andanzas de los dueños o se hacían los de la vista gorda?.