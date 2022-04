La jornada sabatina del fútbol colombiano terminó empañada por los graves disturbios que se vieron en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, durante el partido entre Unión Magdalena y Junior.

Al minuto 73 del clásico costeño, el árbitro central, el colegiado Éder Vergara, se vio obligado a detener el compromiso porque supuestos aficionados de ambos equipos se enfrentaron violentamente en las gradas. Además, algunos llevaron la reyerta al campo de juego.



De momento, según han informado las autoridades, hasta el momento, hay un muerto, decenas de heridos y tres personas han sido detenidas.



Por lo que pudo confirmar el corresponsal de EL TIEMPO en la capital del Magdalena, "el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Jesús Manuel de Los Reyes, había solicitado que se realizara un cambio en el horario del partido por las altas posibilidades que habían de presentarse alteraciones de orden público y las dificultades de actuar en la zona donde queda el estadio".



Este domingo, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, el ente que rige el fútbol profesional local, habló con la sección de Deportes de este periódico sobre los hechos violentos ocurridos. En el diálogo, el dirigente confirmó que, en efecto, la Policía había solicitado otro horario para el juego.



Habla la Dimayor

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor Foto: Conmebol

"Lamentamos mucho los hechos ocurridos. Siempre trabajamos de la mano de las autoridades", comentó de entrada Fernando Jaramillo por el fallecimiento de un hincha tras los lamentables incidentes.



"Un teniente pidió aplazar el partido porque afuera del estadio no hay luz. Pero los incidentes no ocurrieron fuera del estadio sino adentro.... la Policía Nacional debe estar en la capacidad de garantizar la seguridad", expresó de entrada Jaramillo sobre la solicitud previa de las autoridades. Luego, recalcó: "las advertencias fueron sobre la seguridad afuera del estadio, no adentro".



"Sin las autorizaciones de todas las autoridades necesarias no se realizan los partidos. Sin embargo, todas las entidades respaldaron organizar el juego", comentó Jaramillo.



Por lo que se ha sabido hasta el momento, el fanático fallecido fue Brandon Gustavo Somosa Gutiérrez, hincha del Unión Magdlena.



"No vamos a permitir que una minoría de vándalos ponga en riesgo la continuidad y el buen desarrollo del fútbol y la liga en Colombia. Son unos poquitos vándalos y no podemos tolerar que porque cualquiera se mete en la cancha o genere invasiones de campo se atente contra la paz en los estadios y el transcurrir del balompié colombiano", añadió el dirigente.



Sobre las posibles consecuencias disciplinarias por lo ocurrido en Santa Marta, Jaramillo manifestó: "El tema seguramente será estudiado por la Comisión Disciplinaria del campeonato, que probablemente actúe con toda la firmeza del caso".

