Ministro de Deporte: 'A los vándalos hay que caerles con todo'

El nuevo Ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, asumió la cartera en medio de unos Juegos Olímpicos donde Colombia no ha mostrado su mejor desempeño y ahora tiene que afrontar un fantasma que ronda al fútbol colombiano y parecía dormido por la pandemia: los violentos de las barras bravas.



Esto le dijo Herrera a EL TIEMPO este miércoles sobre lo ocurrido el martes último en el estadio El Campín.



Colombia lleva 30 años con la violencia de las ‘barras bravas’ y nada cambia. ¿Qué hay que hacer?

La prioridad es seguridad, seguridad y seguridad, y de convivencia, convivencia y convivencia. No puede ser que la culpa siempre sea del fútbol para cerrar los estadios. Hay una definición de locura: hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Cuando pasan este tipo de hechos se toman las mismas decisiones. La normatividad es clara, institucionalidad es clara, la reponsabilidad está definida por ley entre clubes y alcaldías...



¿Y qué nuevas decisiones tomará su ministerio para que pase algo controlar esa violencia en el fútbol?

Articular de verdad, no de carreta, la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en los estadios con Comisiones locales, municipales. Lo que pasó en El Campín, en parte fue porque no se cumplió con el protocolo y los planes de seguridad.

¿Eso se cumplió, esos se está cumpliendo más ahora tras pandemia y en la reactivación del regreso al público a los estadios? Ese será tema de la Comisión Nacional de Convivencia de esta tarde.



Pero eso suena a un poco más de lo mismo, a repetir una retórica conocida. ¿Y, puntualmente, qué?

Aquí los verdaderos culpables son unos vándalos disfrazados de hinchas que son unos verdaderos criminales, a los que hay que caerles con todo. ¿Cerrando estadios vamos a solucionar esto? Hay que depurar, hay que judicializar, hay que sancionar porque no puede quedar la sensación de impunidad. Estos criminales están tranquilos porque no les pasa nada. No hay que cambiar ni el sistema judicial del país ni el código penal.



¿Cómo acabar, entonces, con esa impunidad?

¡Con la tecnología que ya existe! Para individualizar y depurar hay que ‘nominalizar’ (expedir con nombre) los tiquetes (boletas) con código QR. Y la Policía con la cédula y sus aparaticos portátiles de consulta tiene acceso a los datos e historial de cada persona y puede filtrar a la entrada de los estadios. No hay que hacer carnés ni nada. Hay que utilizar las cosas que ya existen y ya. No hay que enredarse. El tema es de plata -pues consigámosla- y de voluntad. Las responsabilidades están definidas...



