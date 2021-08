Claudia López: 'No hay derecho que tanta espera e ilusión termine así'

Los violentos volvieron a manchar el fútbol colombiano en el estadio El Campín en el partido Santa Fe vs. Nacional. El primer partido con espectadores en 513 días para el conjunto 'cardenal'.



Mientras Santa Fe y Nacional jugaban por la fecha tres del segundo semestre, los hinchas de ambos equipos se enfrascaron en disturbios en el entretiempo, cuando ambos equipos empataban 0-0.



La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo presente en el estadio haciendo el saque de honor y se retiró del recinto antes de los disturbios, los cuales retrasaron una hora la segunda parte del partido.



"No hay derecho. Tanta ilusión para volver al Campín para que hagan esto. ¡Inaceptable! ¡Lo rechazamos y condenamos! Desde @Bogotarespaldamos las decisiones que la Dimayor tome al respecto", trinó la mandataria



En un segundo trino, López aseguró que ya no estaba en el estadio cuando se presentaron los desmanes



"La misma afición. Lo que pasó no puede suceder en un estadio. Hinchas que abordan una tribuna familiar, son unos desadaptados. No deberían venir al fútbol. Mientras sea presidente de Santa Fe, voy a consultarlo, trataré de que no regresen al estadio", comentó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, a Win Sports.



