El fútbol colombiano repudió hoy la "trampa" que derivó en el ascenso del Unión Magdalena, que certificó su regresó a primera con un tanto en una jugada en la que los defensores del Llaneros en lugar de marcar se quedaron literalmente quietos y dejaron que sus rivales hicieran lo que quisieran hasta marcar.



"Es una vergüenza, no podemos normalizar y mucho menos premiar la trampa, la deshonestidad", escribió el exfutbolista Juan Pablo Ángel, que jugó en River Plate, Aston Villa y Atlético Nacional, entre otros.



El Unión Magdalena remontó en su visita a Villavicencio con tantos en los minutos 95 y 96 un 1-0 en contra con tantos de Ethan González y Jonathan Segura y regresó a primera división a expensas del Fortaleza, que cayó 1-2 con el Bogotá Fútbol Club.

Golpe anímico

Foto: Dimayor

"Competimos a la altura de lo que veníamos realizando, tuvimos muchas opciones de gol no finalizadas. Después de ir ganando, cuando nos empatan fue fatal anímicamente. Teníamos que salir a hacer cinco goles y ya estaba perdido", dijo el DT del equipo Llaneros en rueda de prensa.



Al insistir la prensa en la explicación de la jugada, Aristizabal insistió en su punto: "cuando te hacen un gol después de hacer todo, cuando nos empatan, se cambian los papeles. Eran cinco goles. ¿Qué podemos pedir? Muy fácil, muchas situaciones. La parte anímica es compleja de manejar".



*Con información de EFE