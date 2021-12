Una nueva discrepancia entre futbolistas y clubes se desató en el fútbol colombiano, por cuenta del calendario aprobado para los torneos del 2022. Los jugadores, representados por la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, protestan porque se consideran afectados con el calendario definido, que es el mismo de este año, solo que con menos tiempo disponible.





El domingo, antes del inicio de la final entre Cali y Tolima, los futbolistas hicieron una protesta simbólica, quedándose unos segundos parados, como queja por la decisión de mantener el mismo sistema en el 2022, pese a que hay menos fechas disponibles por las elecciones presidenciales, la Copa América femenina y el Mundial.

Posiciones encontradas

Acolfutpro dijo en un comunicado: “Es inadmisible que no seamos tenidos en cuenta en la toma de decisiones que afectan nuestra actividad profesional y que, anteponiendo intereses económicos, los directivos hayan aprobado un calendario de competiciones con un excesivo número de partidos, que afectan nuestros periodos de descanso mínimo”.



Al respecto, algunos directivos consultados por EL TIEMPO consideran que es “injusta” esta protesta. Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dijo: “Escuchamos la protesta de los jugadores porque ellos son la esencia del juego, pero me parece injusto sabiendo que estamos en proceso de recuperación económica del fútbol tras la pandemia. Esto no solo pasa en Colombia, es una realidad mundial. En Europa juegan todos los torneos, domingo, miércoles, martes, jueves, domingo... El otro año es un calendario muy apretado, pero la industria es consciente de ello”.



La Dimayor aprobó dos torneos en el año con cuadrangulares, es decir mínimo 40 partidos, tal como pasa ahora, pero con un calendario más corto, más los partidos de las instancias finales, y la participación en los torneos internacionales. Acolfutpro calcula que algunos jugarán 70 partidos en el año. El primer torneo termina el 26 de junio, y el 2 de julio arranca el siguiente. Otro motivo de discusión.

Directivos opinan

Sin embargo, Tulio Gómez, máximo accionista del América, opina que los tiempos de descanso serán suficientes: “Me parece una injusticia lo que están haciendo. Van a tener más de dos meses de vacaciones, desde 10 de noviembre hasta el 31 de diciembre, más la semana de receso entre un campeonato y el otro. En este país un obrero, ¿cuántos días de vacaciones tiene al año? Y se ganan un salario mínimo o más bajo que los de los futbolistas que se ganan hasta 50 veces más que ellos”, dijo.



Agregó: "Acolfutpro le está haciendo un gran daño a los propios futbolistas en su afán de atacar a la Dimayor, la FCF y los directivos. Los señores Puche González (director ejecutivo Acolfutpro) y Luis García (secretario general) tienen que salir a hacer esto para justificar delante de los jugadores la millonada que ellos se ganan".



Por su parte, Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, criticó a Acolfutpro por su queja: “Propondría como en Estados Unidos, un paro de patrones. ¿De qué se quejan? El que juega hasta el 16 de noviembre va a tener mes y medio de vacaciones. Los eliminados, dos meses o más. Son fastidiosos. Le escribí as Puche para que abra su investigación por lo que hicieron los jugadores en la ultima fecha de la B. No he visto una posición férrea de Acolfutpro frente a sus afiliados".



Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, era uno de los que prefería sistema de llaves: “Yo no voté ese sistema que aprobaron, yo creía que deberían ser llaves de eliminación desde cuartos y no cuadrangulares; se ahorraban 6 fechas”.





