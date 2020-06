Jesurún propicia acercamiento para subsanar división en la Dimayor

Una nueva reunión sostuvieron este miércoles directivos del fútbol colombiano, con la particularidad de que fue un encuentro muy hermético y privado entre delegados de ambos sectores, los que respaldan la presidencia de Jorge Enrique Vélez en la Dimayor, y los opositores.

Ambos sectores delegaron un grupo de representantes para intentar un acercamiento en pro del fútbol colombiano, en estos momentos de crisis por la suspensión del campeonato por el covid-19.



El encuentro fue organizado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, para intentar mediar entre los directivos, pero él no estuvo presente, tampoco el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez.



Aunque hubo mucha prudencia de los directivos para evitar que se filtrara información, EL TIEMPO pudo establecer que fue un encuentro entre siete dirigentes, por los opositores estuvieron los presidentes de Santa Fe (Eduardo Méndez), Patriotas (César Guzmán), Águilas Doradas (Fernando Salazar) y Cortuluá (Óscar Martán). Del otro lado, los dirigentes de Cali (Marco Caicedo), Once Caldas (Tulio Castrillón) y Millonarios (Enrique Camacho).



La gran conclusión del encuentro fue que hicieron un acuerdo de no agresiones, de plantear ideas sin atacar, de solucionar sin ofender, y de no más "espectáculos mediáticos", y por el contrario, buscar soluciones de fondo a los temas de fondo del fútbol.

Acordaron también una 'ley de silencio' en los medios de comunicación para no crear más ruido. La próxima semana tendrían un nuevo encuentro.



Los dirigentes vienen sosteniendo una férrea disputa entre quienes piden un cambio en la presidencia de la Dimayor, que serían alrededor de 12 clubes de los 36 afiliados. Por ahora el tema de urgencia que los atañe es el de conocer el protocolo del Ministerio de Salud para la reactivación gradual del fútbol.



