No ha empezado la Liga 2024 y ya se presenta la primera ‘Dimayorada’ del nuevo año

Dimayor vivió un caos en todo el 2023: tuvo que moverse mucho para acomodar el calendario de sus diferentes torneos, atiborrado por exceso de fechas en la Liga. Mientras, por ejemplo, en los campeonatos europeos con 20 equipos se juegan 38 jornadas, la de este miércoles será la última de las 56 que se programan en Colombia.

La larguísima programación, sumada a la realización de la Copa Libertadores femenina en el país, a las elecciones regionales y a muchos conciertos en distintos estadios, obligó a modificar el calendario y las fechas de la final de la Copa Colombia y a correr tres días el final de la Liga, que estaba pensando, inicialmente, para el domingo pasado. El nuevo campeón se conocerá este miércoles, entre Junior y Medellín.

Junior vs. Medellín

El 2024 pinta tanto o más apretado que el año que termina: habrá Copa América en junio, se jugará el Mundial Sub-20 femenino y ya hay una lista de conciertos anunciados a lo largo de los próximos 12 meses.



La administración de la Dimayor, en cabeza del presidente Fernando Jaramillo, no logró convencer a los dirigentes de los clubes de reducir un poco el tamaño del campeonato: se mantienen los cuadrangulares, pero y se eliminó la ‘fecha de clásicos’, con lo cual ya no se jugarán 56 fechas, sino 54.



No ha empezado el campeonato del 2024 y ya hay una primera ‘Dimayorada’, como se ha hecho popular en las redes sociales al referirse a las decisiones absurdas de la entidad que maneja el fútbol colombiano.

La primera 'Dimayorada': los dos campeones tendrán que aplazar su primer partido

En la asamblea que se realizó este martes en Bogotá se reveló que el campeonato comenzará el fin de semana del 20 de enero. Pero también para esa fecha se programó el partido de ida de la Superliga, entre Millonarios, campeón del primer semestre, y el vencedor de la final entre Junior y Medellín.



De esta manera, y aún sin empezar a jugar el nuevo torneo, ya habrá dos partidos aplazados en la misma jornada, el que tengan que jugar Millos y Junior o Medellín. Podría ser uno solo si es que el calendario depara que se enfrenten en la primera jornada.

Nacional, campeón de la Superliga 2023

El juego de vuelta de la Superliga será el 23 de enero y ese día se conocerá el primer campeón de torneos de Dimayor el próximo año.



DEPORTES

