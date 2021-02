Polémica por el dinero de Mindeporte para el fútbol femenino

Una polémica se ha generado por el dinero entregado por el Ministerio del Deporte a la Dimayor para el apoyo del fútbol femenino.

En las últimas horas el Ministro, Ernesto Lucena, salió al paso de unas declaraciones de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien advirtió que la entidad no recibió por parte del Gobierno los $1.400 millones que prometió.



Jaramillo señaló que el Ministerio solo había enviado $900 millones y no la totalidad de la suma que prometió para el apoyo.



Lucena contestó en un trino que eso no era verdad, que sí se entregaron los recursos.



"Me permito poner en conocimiento de la opinión pública la siguiente carta. Se explica por sí misma. El ministerio del deporte cumplió su palabra de entregar 1.500 millones para la Liga Profesional Femenina 2020", escribió el Ministro en su cuenta.

Me permito poner en conocimiento de la opinión pública la siguiente carta. Se explica por sí misma. El ministerio del deporte cumplió su palabra de entregar 1.500 millones para la Liga Profesional Femenina 2020! pic.twitter.com/ps2i7EfxtG — Ernesto Lucena (@LucenErnesto) February 14, 2021

Lucena confirmó que Dimayor devolvió $600 millones de pesos. Nathalia Prieto, exjefe de prensa del Cúcuta femenino y directora de Fémina Fútbol, dijo que en Dimayor no se ejecutaron los recursos completos y por eso devolvieron los cerca de 600 millones al gobierno.



"Dimayor no los ejecutó completos y devolvieron 600 millones al gobierno. Ese dinero no llegó al Ministerio del Deporte directamente, sino que llegó al Ministerio de Hacienda y esos recursos se invirtieron en otra cosa", señaló.



En la carta que menciona el Ministro se habla de 1.500 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: $215.399.473 millones en apoyo a la liga profesional femenina y $27.892.154 millones para la concentración de la Selección Colombia Sub-17 femenina.



Y además se precisa que: “La suma de $531.708.373 no fue ejecutada, sin afectar el cumplimiento cabal del convenio; este menor valor ejecutado obedece, entre otros, al mejoramiento en las negociaciones con proveedores que resultaron en un menor valor que los precios inicialmente contenidos en el presupuesto de los proyectos del convenio. Dicha suma no será solicitada por la FCF”, infica la carta con fecha del 19 de octubre de 2020.



