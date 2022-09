Meluk le cuenta (Dimayor: cambian de presidentes, pero no cambia nada)

Fernando Jaramillo anunció que se va de la presidencia de la Dimayor. Lo hará en unos meses, cuando termine el campeonato, cuando deje una Liga femenina larga montada y asegurada. Como pasó con su antecesor, Jorge Enrique Vélez, la oposición ahora aumentada, pero no mayoritaria, logra cortar su cabeza como premio a su afán particular, mientras que las reformas estructurales del fútbol profesional no se abordan.

Recolectando enemistades



Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor.

Como lo escribí en esta misma columna hace unos meses, Jaramillo fue coleccionando disgustos particulares con varios clubes.



Y en el fútbol nuestro bien se sabe que eso es costoso. Su papel en la muerte y resurrección del Cúcuta, su reacción (absolutamente justificada) contra el bochornoso caso del partido del ascenso Unión Magdalena y Llaneros, levantar sanciones para unos provocando un hecho sin precedentes como lo fue la renuncia simultánea y conjunta de las comisiones de disciplina, el lío del partido de Medellín en Montería, la decisión de hacer una segunda Liga femenina sin estar aprobada ni planeada, la localía invertida de un partido... En fin: fue recolectando enemistades.



Dirán que es el ejercicio del administrador, con toda lógica, pero la Dimayor, por sabido debería callarse, tiene unas lógicas propias (más bien ilógicas) en las que cualquier decisión casi que tiene que ser tomada casi por la asamblea. Insólito. Ni en un edificio de apartamentos pasa eso. Y cada decisión que toma la administración es considerada por el afectado como una razón de venganza, hasta que se ajustan cuentas haciendo imposible la gobernabilidad para tumbar al presidente. Bueno, antes, hace poco, ya habían tumbado al gerente…



Y mientras se relamen con la idea de manejar la plata de la TV (incluyendo la futura nueva venta de los derechos internacionales, el verdadero tuétano del asunto) y de sacarse o no sacarse ventajas entre ellos, seguimos en las mismas.

Asamblea de la Dimaypr.

¿Presidente bajo régimen de junta directiva?

Ahora, cuentan, se abre paso la idea de tener un presidente bajo régimen de junta directiva. Una solución cosmética. Ese cuento lo vienen echando hace años: recuerden el famoso ‘G8’, el grupo de equipos que pretendía eso mismo…



Porque las verdaderas reformas deben ser, repito, estructurales: cómo generar nuevos recursos, cómo repartir de manera lógica y proporcionada la plata de la TV como ocurre en todas las grandes ligas del mundo, cómo lograr la gerencia real y la gobernabilidad seria en la toma de decisiones sin cobrar vendettas cuando las determinaciones no son del agrado de algún presidente o dueño de club, cómo invertir los dineros en los propios clubes para su fortalecimiento en infraestructura (sus propias sedes deportivas), cómo crear una política de divisiones menores con torneos entre ellas...



Hay mas: reformas como hacer una Liga femenina perdurable, cómo combatir las amenazas siempre presentes del amaño de partidos, cómo hacer un campeonato que sea más competitivo y rentable, estructurar un sistema de campeonato que además de emotivo permita mayor calidad, cómo elevar el nivel deportivo de la Liga, ¡cómo ser un verdadero gremio que actúe en beneficio común y en busca de su mejoramiento y no una jauría que se ataca a sí misma!



Fernando Jaramillo se irá como lo dijo y vendrá otro que, seguramente, terminará igual siendo presidente de una asamblea o de una junta directiva que le cobre cada decisión en cabeza del equipo que se sienta afectado o que resulte afectado.



Mientras tanto, la Liga sigue igual, los clubes siguen igual y los temas de fondo pues siguen igual: es decir, muy, pero muy en el fondo.





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

