Jugar a puerta cerrada o suspender la Liga, el dilema de los clubes

El coronavirus ha creado grandes problemas en el mundo del deporte. Los diferentes gobiernos y ministerios de salud han trabajado fuertemente y tomado las diferentes medidas para luchar contra la propagación a mayor escala de esta pandemia y para esto se han tomado medidas radicales, pero importantes. Colombia no ha estado alejado de estas decisiones.

Este jueves, el Ministerio del Deporte informó que toda la realización de eventos deportivos en Colombia se suspenderá hasta el 30 de mayo, lo que llevó a un paraje significativo en el calendario de las diferentes disciplinas en el país.



Uno de los deportes que se puede ver mayormente afectado es el fútbol. Precisamente, la fecha de este fin de semana del fútbol colombiano quedó suspendida y se disputará la semana que viene y Dimayor estudiará lo que va a pasar con las jornadas venideras.

Dimayor y el Ministerio de Salud han dialogado sobre el particular y habrían tomado la decisión de posponer la jornada, algo que ratificó el presidente, Iván Duque, este jueves.



Pero con la medida de suspender hasta el 30 de mayo los eventos deportivos y la orden de la no realización de cualquier espectáculo deportivo de carácter masivo superior a 500 personas, los clubes colombianos comienzan a verse en líos desde el tema económico.



Según el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, por encima del deporte está la salud de todos los atletas y los aficionados. Es por eso que se hizo la recomendación a la Dimayor de que el fútbol colombiano se juegue a puerta cerrada para evitar cualquier riesgo de contagio.

Ernesto Lucena, nuevo director de Coldeportes. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

“Hicimos la recomendación de jugar a puerta cerrada, pero también entendemos lo que puedan pensar los clubes, los entendemos. Acá lo importante es llegar a un consenso. Desde el Ministerio del Deporte estamos dispuestos a apoyar”, dijo Lucena en entrevista con Caracol Radio.

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, ha sido muy claro en que estas decisiones que se han tomado para salvaguardar a todos los ciudadanos son por el bien de toda la sociedad, pero también entiende que tienen un gran impacto en lo económico para los clubes.



“No puede haber más de 500 personas en los eventos. Eso casi que es jugar a puerta cerrada. Lo que tengo que hacer es esperar. Vamos a ver cómo hacemos para no afectar a los equipos y a los abonados. Tenemos que ver con los alcaldes la logística de los arriendos de los estadios, que es muy caro. Sin gente de pronto pueda ser más barato. Esto es un tema gravísimo para los equipos y más para los equipos que viven de la taquilla. Los equipos grandes no dependen de la televisión, sino de la taquilla. Hay que pagar salarios a los jugadores. Esto hay que mirarlo desde el punto de vista económico”, aseguró.



Según conoció EL TIEMPO, al cierre de esta edición, va tomando fuerza la opción de jugar a puerta cerrada lo que falta del campeonato, porque existen unos contratos de televisión y de publicidad que no se pueden saltar con la suspensión de la Liga y se deben cumplir. Además, el corto tiempo que hay y las pocas fechas obligaría a seguirlo jugando.



Por otro lado, los presidentes de los diferentes clubes estuvieron ayer hablando todo el día con Vélez y entre ellos mismos para saber cómo se debe actuar. Hay algunos clubes que piden que se haga una asamblea presencial o extraordinaria para tomar una decisión, aunque hay algunos presidentes que aseguran que por estatuto esta es una decisión administrativa y la debe tomar el presidente de la Dimayor.

Posición de los clubes

En una entrevista con Futbolred, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, aseguró que jugar la Liga colombiana sin público mataría a los clubes, porque se vive de las taquillas.

Copa América. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

"Jugar a puerta cerrada es matar los equipos, nosotros que tenemos más audiencia, casos de Millonarios, América, Nacional, Santa Fe, Cali, Junior, vivimos fundamentalmente de la taquilla, es el ingreso base para atender las obligaciones, especialmente los costos de los jugadores. Y Jugar a puerta cerrada, nos quebramos”, aseguró Camacho.



El presidente de Millonarios puso como ejemplo los grandes ingresos que tendrían en el partido en el que enfrentarán a Atlético Nacional, en la jornada 17, y explicó que lo mejor sería suspender la liga hasta que este problema de salud mejore.

Enrique Camacho. Foto: Archivo / ETCE

“No tenemos la posibilidad de que con partidos tan importantes, como el que tenemos contra Nacional por ejemplo, que nos da una taquilla de 1.000 millones de pesos, y sería supremamente grave, porque sería jugar gratis y qué hacemos con los salarios de los jugadores. Creo que lo fundamental es que se suspenda y se rehabilite cuando sea, pero no que se lleve a cabo porque son ingresos perdidos", concluyó.

Además, Mauricio Romero, presidente del América de Cali, sigue la misma línea que su colega de Millonarios, afirmando que jugar a puerta cerrada sería una situación difícil, porque se vive de la taquilla y ya hay unos abonos vendidos.

Esta fue una de las fotos en las que se ve al volante Felipe Jaramillo junto a Mauricio Romero, presidente del América de Cali. Foto: Twitter @AmericadeCali

"Hay que tomar precauciones por esta pandemia, Colombia no es ajeno, hay un direccionamiento del Ministerio de Salud ante una situación compleja a nivel mundial, pero jugar a puerta cerrada es un golpe difícil porque dependemos de las taquillas, hay unos abonos que están vendidos, promociones que ya están pagadas, gestión de hinchas que son compromisos para nosotros y sería un golpe demasiado fuerte", le dijo a Futbolred.



Entre tanto, Juan David Pérez, presidente de Nacional aseguró: “Debemos ser cautelosos frente a las medidas que se adopten con respecto al torneo que actualmente estamos disputando. Para gran parte de los clubes del fútbol profesional colombiano, una de las mayores fuentes de ingreso es la que se genera por la explotación comercial del día de partido, tanto por el rubro de taquillas como el de pauta publicitaria de marcas aliadas. En nuestro caso este ingreso representa un valor cercano al 30% del total de nuestros ingresos presupuestados”.

Y en la misma línea de sus colegas afirmó: "Jugar los partidos a puerta cerrada implica una grave afectación económica que nos pone en serias dificultades para cumplir con nuestros compromisos económicos con empleados y proveedores. Nuestra postura como club es la de proponer que se haga un alto en la Liga y se busquen fechas a futuro para poder cumplir con el calendario, entendiendo que de por medio está la Copa América en nuestro país”.



Sin embargo, que no se opone a jugar los partidos a puerta cerrada es el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, afirmando que en Colombia no ese están viviendo las mismas condiciones que en Italia o España.

Deportivo Cali Foto: Efe

“La situación nuestra no es la misma que está viviendo en Italia y España, por esto no podemos tomar las mismas decisiones de ellos al cancelar las ligas locales, porque nuestra condición es más bajita. El Deportivo Cali está a favor de que la Liga continúe a puerta cerrada. Todos nos veremos afectados desde lo económico por el coronavirus. Pero tenemos que seguir pagándoles el sueldo a los jugadores. No se puede suspender la Liga”, dijo Caicedo.



Además, agregó que se le envió una carta a la Dimayor pidiéndole jugar el partido contra Millonarios, aplazado de la fecha seis, jugarlo a puerta cerrada.

DEPORTES