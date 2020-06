Fin del plazo: qué pasa con el contrato de TV internacional

El plazo de 100 días que le había otorgado la asamblea de clubes de la Dimayor a su presidente, Jorge Enrique Vélez, para resolver el problema del contrato de derechos de televisión internacional se venció anoche, y como van las cosas, no hay ninguna claridad al respecto.

La promesa que se había hecho, cuando se firmó el contrato con la empresa Prudent Corporate Finance (PCF), el 18 de julio del año pasado, era de repartir 60 millones de dólares entre los clubes afiliados a la entidad. Pero el dinero no llegó, las promesas (que incluso se entregaron por escrito a los clubes) no se cumplieron y el descontento hacia la gestión de Vélez por parte de algunos equipos se mantiene.



El jueves, en una reunión de los 36 clubes con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se estableció la fecha del 27 de junio, es decir, el próximo sábado, para realizar un asamblea extraordinaria en la que se tomarán decisiones como la selección de la firma que hará las pruebas de covid-19 a todo el personal que participará en la reanudación de los entrenamientos de la Liga y el sistema de campeonato para lo que resta del año. Pero también se espera que haya alguna noticia al respecto.



¿Última oportunidad?

Por lo pronto, este viernes se citó a una reunión de la comisión de mercadeo de la Dimayor para escuchar la explicación de Vélez acerca de la situación actual del contrato. La cita será el martes.



Los integrantes de esa comisión son los presidentes de Santa Fe, Millonarios, Equidad, Jaguares, Águilas Doradas, Cortuluá y América. Y cada vez que hay una reunión se invita a otro club. Esta vez será Atlético Nacional.



“Ya son varios los plazos incumplidos por el presidente de la Dimayor: septiembre, noviembre, enero, marzo, y ahora el plazo de los 100 días. Por responsabilidad administrativa debería renunciar”, dijo el presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán.

Al respecto, Vélez le dijo este viernes a Caracol Radio: “Estoy totalmente tranquilo, dedicado a trabajar. A ningún presidente de Dimayor le había tocado esta situación, a cualquier presidente de cualquier gremio. Hoy todos los equipos están en situación económica difícil. Han venido saliendo las cosas poco a poco”.



“Yo le puedo decir que vamos avanzando, hay conversaciones todos los días, esperamos tener algún tipo de respuesta, por respeto lo haré a los presidentes de los equipos”, agregó Vélez, quien no respondió las llamadas de EL TIEMPO.



El tema de la posible salida de Vélez pasa por dos escenarios: o una petición para que renuncie, al no cumplir el objetivo del contrato de TV internacional, o un nuevo pulso político en una asamblea. Son 12 los clubes que han manifestado su oposición a Vélez, y solo en una reunión en la que estén todos se podría medir hoy el panorama. La mayoría de los clubes ‘grandes’ respalda al presidente, entre ellos, Nacional, Cali, Medellín, Millonarios y América, cuyo máximo accionista, Tulio Gómez, fue quien presentó a la firma con la que se hizo el contrato.



“Cada día hay más críticos con la administración, hay unos pocos defensores a ultranza, pero igual otros estamos muy incómodos, no por qué aún no haya salido el negocio, sino por la forma en que se manejaron esos 18 meses de negociaciones”, le dijo a EL TIEMPO uno de los presidentes que no ha sido opositor a Vélez, pero que ya está inconforme, y que pidió que no se revelara su identidad.



Ya hace un par de semanas, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, reflejó el descontento por el manejo de ese contrato. “Si quienes hicieron la gestión reconocen que nos engañaron desde un primer momento, no quedan mal y no provocan la rabia que tienen muchos equipos. Se evitaban muchos problemas, porque los equipos pobres, que no tenían plata, no hacían sus presupuestos basados en ese ingreso”, dijo entonces Méndez.



“El gran problema de Vélez es que nos engañaron, y pues si uno mismo se engaña, uno mismo se condena. Creo que él (Vélez) mismo se engañó y por tratar de tapar ese engaño que nos hicieron, se ha tratado de sostener y eso ha sido lo peor. Esa es la única verdad”, agregó.



