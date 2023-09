En los últimos 8 días se dieron significativas goleadas en la Liga colombiana, justo cuando se registra el peor promedio anotador de todos los tiempos, lo que ha despertado una serie de suspicacias en las redes sociales.

La Liga local hoy tiene el peor promedio de la historia del fútbol colombiano, 2,08 por partido hasta el sábado. Antes de la denominada ‘fecha de clásicos’, el problema era aún más crítico: 1,89 por juego.



Por eso, las inesperadas y reiteradas goleadas en el campeonato en la última semana desataron comentarios suspicaces sobre la extrañeza de los resultados que se están dando.



Incluso, el reconocido periodista deportivo Iván Mejía Álvarez, ya en retiro, expresó en redes sociales sobre este tema: "Hummm, desconfía y acertaréis!!".

El Futbol Colombiano y una tendencia muy rara ✍️ pic.twitter.com/E66OrmnIjI — Apuestas LM (@ApuestassLM) September 17, 2023

¿Qué dice Dimayor?

En una semana se dieron resultados muy llamativos, por ejemplo hubo 4 partidos con goleadas por más de 4 goles.



EL TIEMPO le preguntó a Fernado Jaramillo, presidente de la Dimayor, si los sistemas de alerta para prevenir amaños de partidos están activos.



“Sí. Tenemos dos sistemas de alertas tanto en la Liga como en el Torneo (la B). Monitoreamos de manera permanente esos informes y cuando han dado alguna señal de algo malo, pues se han abierto investigaciones, incluso algunas están en curso y, por obvias razones, no puedo comentar. Los sistemas están presentes y vigentes”, contestó el dirigente.



Sobre si hay investigaciones por resultados de la última semana en la Liga, Jaramillo dijo: “Sobre eso en particular no le puedo comentar nada. Hay informaciones del pasado que han sido de conocimiento público”.



Las alertas, en todo caso, están encendidas para evitar que alguna irregularidad opere en el fútbol colombiano, sobre todo luego de lo que pasó en Bolivia.



Allí, la Federación Boliviana de Fútbol ha anulado los dos torneos de la Liga que se han jugado en este año. Esta anulación se ha dado a partir de las denuncias y amaños y corrupción en los partidos que hizo el propio presidente de la Federación, generando alertas en todo el continente, debido al auge de las apuestas deportivas.



