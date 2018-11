Dimayor solicita informe al Alfonso López tras denuncia de Zambrano

La Dimayor, por medio de sus redes sociales, dio a conocer a la luz púbica la exigencia de un informe a la administración del estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, tras la denuncia hecha por el DT del Medellín Ocatavio Zambano, quien acusó un 'químico raro' y de mal olor en camerino del DIM.

Con relación a la situación que se presentó en el camerino del estadio Alfonso López que ocupó @DIM_Oficial por los cuartos de final - vuelta, en donde se encontró un material ajeno en el recinto, se solicitó un informe a la administración del estadio para aclarar lo ocurrido. — DIMAYOR (@Dimayor) 18 de noviembre de 2018

Medellín perdió 2-0 contra Bucaramanga pero clasificó a semifinales. Si bien Octavio Zambrano fue crítico con la derrota de su equipo, el entrenador denunció un químico raro en el camerino del estadio Alfonso López.

Descubrimos las cosas que eran, las recogimos, pero el olor se permeaba por todo el camerino y eso no es manera de competir FACEBOOK

TWITTER

'Entramos a un camerino que tenía un olor a químico muy raro. Esas cosas hay que mencionarlas porque eso no está bien, no es competir en franca lid. No puedo acusar a nadie. Descubrimos las cosas que eran, las recogimos, pero el olor se permeaba por todo el camerino y esa no es una manera de competir", dijo el técnico ecuatoriano.

Esta sería la sustancia que estaba en el camerino del @DIM_Oficial y de la que emanaba unos fuertes olores que marearon a los jugadores, podría ser un químico que causará dolor de cabeza y desaliento, de comprobarse merecería el @ABucaramanga una FUERTE sanción, puro #JuegoSucio! pic.twitter.com/Q31Bo3Ff3f — Juank Aristi Angel (@JuanAristiAngel) 18 de noviembre de 2018

En redes sociales, Juan Aristi Ángel, periodista de Medellín, publicó imágenes de lo que podría ser el causante de ese mal olor en el camerino.



DEPORTES