Dimayor sigue sin tomar en serio la Liga Femenina (El Torneo de Ascencio, opinión)

Mientras la Selección Colombia femenina sigue mostrando su poder y se alista para tratar de alcanzar una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 (entre otras cosas, único deporte de conjunto con cupo este año), en la Liga local siguen sin tomar en serio el “fútbol jugado por mujeres”, una frase que ya ha hecho carrera.

En la Liga masculina, ya se volvió costumbre que la actividad no pare cuando la Selección Colombia tiene partido o cuando hay fechas Fifa o torneos importantes, del Mundial para abajo. Lo cual no quiere decir que eso esté bien. Si hasta finales se han jugado mientras el planeta se concentra en la Copa del Mundo, como sucedió en Catar 2022, cuando buena parte de los cuadrangulares semifinales y el duelo por el título entre Pereira y Medellín se jugaron con bajo perfil.

Digamos, jugando a ser abogados del diablo, que, como siempre argumentan por los lados de la Dimayor y de sus asambleas de clubes, que en el caso de los hombres el calendario es muy apretado (cosa que se resuelve reduciendo el número de fechas, pero eso nunca lo van a hacer; si pudieran, programaban partidos todos los días, y ya lo han hecho). Y que, además, dicen, son muy escasos los jugadores de la Liga local con méritos para aparecer en los partidos del equipo de Néstor Lorenzo, que ya hasta les mandó un aviso para que suban su nivel.

¿Cuál es la excusa, entonces, para que programen una fecha de Liga Femenina cuando la Selección está en plena actividad? Y acá sí que hay material de la Liga local: 14 de las 23 llamadas por el DT Ángelo Marsiglia están en el país: Ángela Barón, Fabiana Yantén, Carolina Arias, Daniela Montoya, Kelly Caicedo, Liana Salazar, Manuela Paví, María Camila Reyes, Marcela Restrepo, Natalia Giraldo y Sandra Sepúlveda estaban en la lista inicial, y luego, tras las bajas por lesión de Linda Caicedo, Leicy Santos y Stephany Castaño, llegaron Yisela Cuesta, Wendy Bonilla y Michell Lugo.

Daniela Montoya. Foto:FCF Compartir

El calendario no es el problema

¿Calendario apretado? Para nada, y menos cuando no ha habido manera de que la Dimayor haga un torneo que cubra todo el año calendario, o al menos 9 o 10 meses, para darles vacaciones a las jugadoras y tiempo de pretemporada. Es más: ¡la semana pasada no hubo jornada de la Liga local! ¿Por qué razón? Al parecer, por costos, debido a que era temporada alta por Semana Santa. De hecho, tampoco hubo fecha en la B. Igual, no tiene ninguna presentación.

Santa Fe, América y Nacional. Foto:EL TIEMPO Compartir

Bueno, al menos podían programar los partidos el domingo, para que no se cruzaran con el partido de la Selecc... ¡momento! ¡Pues no! Cinco de los siete partidos se jugaron el mismo sábado en el que Colombia enfrentaba a México, y dos de ellos, incluso, se pisaron en horario con el juego del a Selección: Alianza vs. Junior, el segundo tiempo, y Medellín vs. América, el primero, con el agravante de que ¡ese fue el juego televisado de la semana!

Si a todo esto se suma, por ejemplo, que equipos como Millonarios deciden jugar a puerta cerrada y le impiden a sus hinchas siquiera conocer a las jugadoras, pues todo se suma para que la Dimayor termine atentando contra su propio producto. A la Liga Femenina siguen sin tomarla en serio.

El torneo de Ascencio...

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes