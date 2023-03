Los clubes del fútbol colombiano se encuentran bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que esta semana adelantó una inspección de sorpresa a los clubes que participan en la liga femenina 2023.



(Le puede interesar: SIC investiga en el fútbol posible cartelización de los clubes)

Entre lunes y martes hubo visita de funcionarios de la SIC a las sedes de los equipos, a los que se les requirió información especial y a fondo sobre todo lo relacionado con los contratos de sus equipos femeninos. Hubo inspección a documentos, celulares y computadores. También visitaron las sedes de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.



Según algunos dirigentes consultados, la SIC, sin precisar el motivo de su visita, buscaba toda la información relacionada con la liga femenina.

¿Qué dice la Dimayor?

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Medellín en la Liga femenina. Foto: Dimayor

(Puede interesarle: Con Tomás Ángel, pero sin Durán: convocatoria de la Selección Colombia Sub-20)

Este viernes, en una rueda de prensa, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dio algunos detalles de la diligencia que hizo la SIC a los equipos.



"Es una diligencia preliminar. No hay una investigación abiertamente. La SIC tiene facultad legal de aparatos como celular o computador para hacerles una copia forense, respetando la privacidad y viendo qué elementos de ahí pueden ayudarle a tomar una decisión sobre una investigación. No fui notificado exactamente sobre cuál es el objeto de la investigación, ni puedo hablar mucho de eso porque es una diligencia preliminar", dijo Jaramillo durante un acto de presentación de un aliado comercial de la Dimayor.



"Lo han hecho en muchas empresas y negocios. Es normal. No me sorprende y es parte de esa diligencia preliminar", agregó el dirigente.



Sobre los celulares y computadores que los funcionarios de la SIC indagaron, Jaramillo comentó sobre su caso particular.



"Esos dispositivos ya están en mi poder. Eso demora más o menos un día. No nos dijeron para qué, pero por las preguntas sabemos que esta dirigido a mucho del fútbol femenino, del tema de contratación, pero no quiero contaminar la diligencia con comentarios".



(En otras noticias: Luis Díaz recibe mala noticia en Liverpool: Klopp habla de su situación)



Jaramillo admitió, como lo contó EL TIEMPO, que su diligencia duró cerca de 3 horas, en las que dio información solicitada por la SIC.



EL TIEMPO conoció que la razón real de dicha inspección y el objeto de su investigación se trataría de una posible cartelización de los equipos de fútbol con los salarios de las jugadoras menores de 20 años. Se advierte que a todas las jugadoras les pagan, independientemente del club en el que estén, el salario mínimo, que en el país es de 1'160.000 pesos; mientras tanto, el auxilio de transporte es de 140.606 pesos.

DEPORTES

Más noticias de deportes