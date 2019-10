Dimayor tomó decisión sobre la reunión con Mintrabajo: ¿asistirá?

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, le envió una carta al Ministerio del Trabajo en la que se excusa por no asistir este lunes a la reunión convocada por la Comisión especial de tratamiento de conflictos ante la OIT -CETCOIT.​

"La Dimayor no detenta la calidad de empleador de los futbolistas profesionales afiliados (Acolfutró), por ello carece de competencia para celebrar acuerdos por dicha asociación por cuenta y/o en representación de los clubes afiliados", dice la misiva.



Y agregó: "De conformidad con las competencias y funciones comprendidas en los Estatutos de la Dimayor, el presidente de la entidad carece de competencia para celebrar acuerdos con dicha asociación por cuento y/o en representación de los clubes afiliados".



Dimayor, además, advirtió en la carta que el próximo 30 y 31 de octubre se llevará a cabo la asamblea de la entidad y allí se abordará, entre otros aspectos, "la competencia de la entidad para interactuar con esa asociación".



"No nos es posible asistir al espacio por ustedes citado , bajo el entendido que cualquier acuerdo que se pudiese alcanzar en la citada mesa de trabajo no será oponible a ninguno de los Clubes Afiliados a la entidad, no por estar comprendido en el ámbito de competencia asignado a la presidencia de la Dimayor", precisó.