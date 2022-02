El comité disciplinario de la Dimayor reversó este lunes la sanción correspondiente al partido entre Unión Magdalena y Bucaramanga en la fecha 7 de la Liga, cuando hinchas samarios invadieron el campo de juego y se enfrentaron a jugadores.



(Le puede interesar: Daniel Ruiz, la 'joya' de Millos: carta para desafiar a Fluminense)

La bochornosa escena da cuenta de cómo los aficionados entraron a la cancha y se enfrentaron violentamente con algunos jugadores del ciclón bananero.



En un principio, el comité sancionó a Unión con multa de $20 millones, y la pérdida del partido, por 0-3.



Sin embargo, dieron reversa en la decisión por una increíble razón.

Dimayorada

En ese momento se indicó que el club Unión Magdalena S.A. guardó silencio ante el traslado de elementos de prueba que efectuó el comité el 16 de febrero de 2022, a fin que aportaran sus propios argumentos y elementos de prueba que pretendieran hacer valer en el trámite.



(Lea además: Egan Bernal: conmovedor relato de su mamá, 'hay momentos de mucho dolor')



No obstante, la explicación es que los descargos del Unión, en su defensa, llegaron a un correo no deseado de la Dimayor, por lo que el comité no conoció los argumentos del club samario. Por eso, anularon la sanción.



"Los descargos remitidos por el club Unión Magdalena S.A., junto a sus anexos, fueron filtrados por el correo no deseado, dentro de los dos correos electrónicos de dominio @dimayor.com.co a los que fueron remitidos", informa el comité.



Así las cosas, el comité declara "la nulidad de los artículos 10º y 11º de la Resolución No. 007 del 18 de febrero de 2022. Artículo 2º... a fin de valorar los descargos y pruebas allegadas por el club Unión Magdalena S.A., mediante correo electrónico del 17 de febrero de 2022".



DEPORTES

Más noticias de deportes