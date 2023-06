La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) está envuelta en medio de una polémica por las críticas que los directivos de Millonarios le han hecho a la programación del partido de vuelta de la final del fútbol colombiano, contra Nacional.



(En detalle: Millonarios protesta por la programación de la final con Nacional y explica sus razones).

Aunque en el calendario de competencias que anunció la Dimayor a comienzos de año estaba fijado que los partidos iban a ser el miércoles 21 y el domingo 25 de junio, la entidad decidió que el encuentro de vuelta, en El Campín, se juegue el sábado 24, a las 7 de la noche.



Esa decisión, bajo la visión de los directivos de Millonarios, favorecería a Nacional, que juega el martes 27, contra Patronato, por la Copa Libertadores. Por eso, se habló de que el equipo bogotano pediría que se cambiara la fecha. Y en las últimas horas, ante los rumores, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, respondió con contundencia.



(Siga leyendo: Este será el campeón entre Milonarios y Nacional, según ChatGPT: conozca sus argumentos).

Dimayor se pronuncia sobre el pedido de cambiar la fecha de la final de vuelta entre Millonarios y Nacional

Facebook Twitter Linkedin

Jarlan Barrera, de Nacional, y Daniel Cataño, de Millonarios. Foto: Jaiver Nieto y Sergio Acero, de EL TIEMPO.

El presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, fue enfático en que no se moverán las fechas establecidas.



“Aquí hay que privilegiar el equilibrio deportivo, todos tienen los mismos días de descanso. La primera fecha es el miércoles y la segunda el sábado. Hay que tener en cuenta las competencias internacionales. Nacional tiene el martes y por lo tanto no le dan los días de descanso”, dijo Jaramillo en charla con 'Caracol Deportes'.



Jaramillo también rechazó el pensamiento de Millonarios sobre favorecer a su rival: “Desde ningún punto de vista hay un favorecimiento, hemos cuidado el equilibrio deportivo. Todos tienen los mismos días de descanso: jugaron el sábado, vuelven a jugar cuatro días después y vienen tres días de descanso. No veo cuál es el desequilibrio deportivo ni el favorecimiento”.



“Nacional juega un partido internacional el martes. Sí, a algunos equipos les ha tocado jugar con 2 o 3 días de descanso, pero en este caso si se puede y se cumplen los días, no veo cuál es el desequilibrio desde el punto de vista deportivo… El torneo internacional es otro tema y hay que ayudar a los equipos cuando se puede”, añadió el dirigente.



(Puede leer: Barras bravas de Millonarios destruyen y roban casa 'por un hombre con buzo verde').



El presidente de la Dimayor finalizó diciendo que “esperaremos que llegue el requerimiento oficial, pero el punto es que se están teniendo los días de descanso que dice el reglamento, no le veo el problema. Si al club que está en competencia internacional le puedes dar los tres días, por qué no dárselos. La publicación de las fechas iniciales no estaba publicada aún e incluso en el sorteo dijimos que podría ser 24-25 de junio”.

➕⚽”La final de ida se jugará el miércoles 21 a las 8 de la noche y la vuelta será sábado 24 en horario por confirmar” Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.#MuchoMásFútbol pic.twitter.com/HaBY2KbhBl — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 18, 2023

Hasta el momento, la Dimayor no ha reportado la recepción del pedido oficial de Millonarios,

DEPORTES

*Con Futbolred

Más noticias