La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y 29 clubes profesionales por unos supuestos acuerdos que perjudicarían el desarrollo de la Liga Femenina.

La apertura de esta investigación originó una rápida reacción de la Dimayor, que apenas horas después del anuncio citó a una asamblea extraordinaria de clubes para estudiar la situación. Los presidentes de los equipos se reunieron con un grupo de abogados durante toda la mañana.

Fernando Jaramillo, presidente de la rama profesional del fútbol colombiano, habló de la situación, aunque dijo que aún no han sido notificados oficialmente del caso, pero negó que vayan a llevar el caso a la Fifa para denunciar una posible intervención estatal, como se filtró en algunos medios.



“Ese tema no se habló, que nosotros mismos vayamos a hacer un llamado a la Fifa para su intervención, eso no tiene mucho sentido, la verdad. No es un momento fácil para el fútbol profesional colombiano por las investigaciones abiertas, pero confiamos plenamente en nuestra capacidad”, explicó Jaramillo en rueda de prensa.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Édgar Cusgüen Olarte



“Por supuesto que la Fifa monitorea el desarrollo del fútbol colombiano y seguramente está enterada de lo que está pasando. El presidente Ramón Jesurún tiene una reunión muy pronto con Gianni Infantino, el presidente de la Fifa, y seguramente se van a tratar estos temas”, agregó.



Jaramillo reconoció que la apertura de esta investigación desestimula a los equipos que quieren participar en la Liga femenina, aunque ninguno de ellos, hasta ahora, ha manifestado que quiera frenar su proceso.



“Tenemos que hacer una junta de competencia antes, pero esto claramente desestimula a algunos clubes. Se ha hecho un esfuerzo muy grande desde 2017 y no ha sido reconocido en plenitud. De las jugadoras que fueron al Mundial, 14 actúan en la liga colombiana y todas pasaron por alló. Por eso nos llama la atención esa resolución en estos momentos. Vamos a demostrar nuestra actuacion. Ningún club me ha manifestado que vaya a truncar ese proceso deportivo”, señaló el dirigente.



