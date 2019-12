El fútbol, en alerta por libertad para más conciertos en estadios

El Ministerio de Cultura anunció que en los estadios de fútbol en Colombia se podría hacer más de un concierto al mes, lo que abre el debate frente al uso de los escenarios, donde habitualmente se juegan los partidos del fútbol profesional.



Ante este anuncio, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, le dijo a EL TIEMPO que la prioridad sigue siendo el deporte.

"La prioridad de los estadios son los eventos deportivos. Me imagino que cuando no haya eventos deportivos harán estos, pero hay una contradicción de una norma con otra. Él (Felipe Buitrago, viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja) habla de una resolución, no de ley, y hay una ley previa que establece que la prioridad son los deportes, entonces una resolución no está por encima de la ley", dijo Vélez.



El máximo dirigente del fútbol profesional agregó que, en todo caso, se pueden llegar a acuerdos que favorezcan a todos.



"Creo que todo se puede acordar en la medida que no perjudique al fútbol ni a la cultura. Todo puede ir de la mano", dijo.



El ministerio aclaró que "serán las entidades territoriales las que determinen la periodicidad con la que se pueden adelantar y la duración de los mismos", pero que no se puede utilizar el escenario por parte de los empresarios por más de cuatro días.





DEPORTES