Sigue la polémica: Dimayor sale a rechazar las amenazas y actos de intimidación en Liga

Continúa la polémica en el Fútbol Profesional Colombiano por los hostigamientos y amenazas que han recibido directivos y jugadores de algunos equipo de la Liga. Además, se conoció que el árbitro Carlos Ortega, que será el juez principal del partido Deportivo Cali vs. Once Caldas, fue intimidado.



Debido a estos reprochables actos contra los actores principales de la Liga colombiana, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se pronunció a través de un comunicado oficial y rechazó lo que está sucediendo.

Fernando Jaramillo Foto: Dimayor

"La División Mayor del Fútbol Colombiano-DIMAYOR, en cabeza de su presidente Fernando Jaramillo rechaza las amenazas y actos de intimidación que han recibido en los últimos días directivos, jugadores, árbitros, funcionarios y distintos actores del FPC", empezó diciendo.



El ente repudió los hostigamientos violentos que han recibido los directivos de equipos como Nacional y Once Caldas: "La Dimayor y sus 36 clubes afiliados repudian de manera vehemente el hostigamiento violento que han recibido directivos de Atlético Nacional y Once Caldas DAF, jugadores y técnicos de distintos equipos del fútbol profesional Colombiano".



"La Dimayor hace un llamado a la sana convivencia en el fútbol, invitando a todos los seguidores a disfrutar de la fiesta del deporte y denota que este no puede ser una excusa para convertirse en un generador de violencia".

Atlético Nacional vs. Nacional. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Y gregó: "El fútbol debe ser un motivo de alegría y unión, por lo que nada justifica la formulación de amenazas a la vida de un individuo vinculado a la actividad o a su familia, las cuales una vez más rechazamos de manera vehemente".



"Por último, solicitamos a las autoridades a que se adelanten las investigaciones pertinentes, se identifiquen y se tomen las acciones legales correspondientes con las personas que están incentivando esta ola de violencia" finalizó.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su Presidente Fernando Jaramillo, rechaza las amenazas y actos de intimidación que han recibido en los últimos días directivos, jugadores, árbitros,… pic.twitter.com/atZ2dH0l7M — DIMAYOR (@Dimayor) March 1, 2024

