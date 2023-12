La nueva ‘Dimayorada’ que afecta a los equipos que jugarán la Copa Libertadores

Mientras en Barranquilla siguen celebrando la décima estrella de Junior, todos los equipos están en un febril proceso para reforzar sus nóminas y cumplir sus objetivos deportivos en 2024.

La Dimayor sorteó el jueves el calendario de la Liga 2024-I, que comenzará el fin de semana del 21 de enero, y ya dio a conocer las fechas tentativas de disputa del nuevo campeonato.

Cabe recordar que la asamblea de clubes de la entidad aprobó que el torneo se juegue prácticamente con el mismo formato que causó tantos problemas en 2023. Lo único que se eliminó fue la ‘fecha de clásicos’ en los dos semestres.



A pesar de que ya se conocían la programación de los torneos de Conmebol y las fechas de algunos conciertos que ocuparán varios de los estadios del país, la Dimayor no tuvo en cuenta esos factores para armar el calendario de competencia. Y ya hay problemas.



Los principales afectados por la programación anunciada por Dimayor son los dos equipos que ya tienen asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Millonarios y Junior.



En el calendario, dos jornadas coinciden con las dos primeras fechas de esa instancia de la Libertadores: en la 15, el 3 de abril, se programó el clásico Millonarios vs. Santa Fe y el partido América vs. Junior. Esos juegos serán en la misma semana del debut de ambos en el torneo de Conmebol.

Santa Fe vs. Millonarios Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

La fecha 17, ocho días después, tiene contemplado un duelo directo entre Millonarios y Junior, el 10 de abril, en la misma semana en la que tendrán su segundo encuentro de Libertadores.



El, hasta ahora, único clásico bogotano del primer semestre tiene un problema adicional: el 5 y 6 de abril habrá dos conciertos de Karol G en El Campín y eso obliga a hacer el montaje del escenario con anticipación, lo cual puede afectar el desarrollo de la Liga.

Así lució el Atanasio en el cierre del concierto de Karol G. Foto: María Alejandra Rodríguez Castellanos.

También tienen problemas los dos equipos que estarán en la fase previa de la Libertadores, Águilas Doradas y Atlético Nacional, que tendrán que escoger nómina para el partido de ida, pues en esa misma semana, en la octava fecha de la Liga, recibirán a Envigado y Jaguares, respectivamente.

La posición del presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo

“Yo fui claro y con la administración también en que hay que tener un compromiso serio en este formato de campeonato definidos, que es exactamente igual al que hubo este 2023. Pero el próximo año no tendremos margen de error, y el aplazar partidos va a ser muy complejo. Fue por eso que los clubes se comprometieron claramente que tienen que jugar con equipos alternos, y con estadios alternos”, dijo el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, en entrevista con ESPN.

Fernando Jaramillo Foto: Dimayor

Por esta razón, Jaramillo dijo que los equipos con competencia internacional tendrán que moverse: “Se van a inscribir 35 jugadores, y obviamente va a pasar que algunos equipos estén apretados por el calendario del otro año. Estoy seguro que los equipos que participen en Libertadores y Sudamericana deban jugar con equipos alternos”, agregó.



DEPORTES

