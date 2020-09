Dimayor pide hacer el 'sacrificio' de suscribirse al canal premium

Volvió el fútbol colombiano y con él la polémica por del canal premium de Win Sports para poder ver los partidos. Para este reinicio de las actividades, se bajaron los costos de la suscripción.

Los precios de suscripción son tres diferentes, para señal HD el costo mensual es de $23.900; para SD es de $20.900, y la plataforma de streaming $29.900. Esto para atraer más suscripciones en medio de la pandemia.



Le puede interesar: (Seis conclusiones que dejó la derrota del América en Brasil).



Se desconoce cómo les ha ido en el tema de suscripciones y si mucha gente se retiró por la inactividad del fútbol colombiano. Lo claro es que esos movimientos son para cautivar a la gente y ahora es el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, el que pide suscribirse.



"Es un esquema que se ha trabajado en muchas otras ligas del mundo, el cual produce ingresos tanto para el equipo, como para el operador. Si se logra el punto de equilibrio va a ser bueno para los equipos, porque va a tener mayores ingresos, pero el hincha tiene que hacer el sacrificio de pagar la suscripción para poder ver a su equipo", dijo Jaramillo en entrevista con Dinero.



Y agregó que los ingresos de los clubes dependen en gran parte de la taquilla, pero en estos momentos no puede ingresar público a a los estadios por la pandemia del coronavirus, por lo que la situación es difícil.



También lea: (¿Por qué no jugó James Rodríguez este miércoles en la Copa de la Liga?).



"La mayor parte de los ingresos de los equipos depende de la taquilla (60%) y eso no se ha podido generar, al igual que los ingresos de TV. La situación es bien difícil, la oportunidad está en el reinicio del fútbol, para que se pueda reenfocar el negocio, desde el punto de vista comercial, de patrocinadores, digital, etc", añadió.



DEPORTES